Одного погибшего в результате ночной атаки до сих пор не опознали, — Кипер

Разрушенное здание в результате ночной атаки. Фото: Новини.LIVE

Появились новые подробности ночной дроновой атаки в Одессу. Из трех погибших при ударе не удалось опознать тело одного человека из-за высокой степени ожогов.

Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"К сожалению, три человека погибли. Тело одного из них пока не опознали. Сильно обгорело" , — сказал глава Одесской ОВА.

Олег Кипер отметил, что сначала была информация о четырех погибших, однако, к счастью, охранница помещения выжила и смогла выбраться самостоятельно.

Последствия дроновой атаки по Одессе

Силы ПВО сбили девять БПЛА, однако обломки упали на предприятие в Пересыпском районе города. Жители уверяют, что падение дрона произошло довольно быстро, здание потерпело значительные разрушения.

Напомним, в ночь с 22 на 23 февраля враг в очередной раз атаковал Одессу дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны поразили девять БпЛА, однако в результате попадания в здание предприятия погибли три человека.

Также мы писали, что в настоящее время поисково-спасательная операция на месте вражеской атаки в Одессе завершена.