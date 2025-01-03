В Одесі перекрили проїзд вулицею Степною до кінця зими

Ремонтні роботи на дорозі. Фото: ілюстративне/Новини.LIVE

Тимчасову заборону руху транспортних засобів по вулиці Степній продовжили до 28 лютого. Там тривають ремонтні роботи.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Що ремонтують

Проїзд перекрили на ділянці між вулицями Овідіопольська та Стовпова. Там замінюють каналізаційний колектор. Зазначимо, що роботи почали у жовтні. Спочатку завершити ремонт планували до кінця минулого року.

Де ще не можна проїхати

Зазначимо, що тимчасову заборону руху транспортних засобів по узвозу Віталія Блажка (колишній узвіз Маринеска) продовжили до 31 травня. Там будують дренажну систему, щоби запобігти замоканню та просіданню схилу під час дощів.

Також в Одесі продовжили обмеження руху транспорту Іванівським мостом. Вантажівки не зможуть ним проїхати до 31 грудня. Шляхопровід визнали непридатним для експлуатації ще у березні 2021 року. На період реконструкції на ділянці встановили габаритні ворота та захисну огорожу на пішохідних проходах. Раніше зняти обмеження планували до кінця поточного року.