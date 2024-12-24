В Одесі продовжили перекриття узвозу Блажка

Узвіз Блажка в Одесі. Фото: Yuriy Kvach

Тимчасову заборону руху транспортних засобів по узвозу Віталія Блажка (колишній узвіз Маринеска) продовжили до 31 травня 2025 року. Там будують дренажну систему, щоби запобігти замоканню та просіданню схилу під час дощів.

Відповідне розпорядження опублікували на сайті Одеської міськради.

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Що відбувається на узвозі

Ремонт узвозу Маринеска завершили влітку 2020 року. Але вже у квітні 2022 року на проїжджій частині вулиці утворилася тріщина, а прилегла до трамвайних колій ділянка просіла. Геодезичні заміри показали, що схил рухається на 1-2 міліметри.

Нагадаємо, у листопаді управління капітального будівництва Одеської міськради уклало договір з компанією "Ростдорстрой". На узвозі планують облаштувати дві дренажні системи, для того щоби відвести воду. Основні роботи заплановані на період з листопада 2024 року по квітень 2025 року.

Також ми повідомляли, що через ремонт узвозу змінилися маршрути автобусів і трамваїв.