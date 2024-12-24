В Одессе продолжили перекрытие спуска Блажко

Спуск Блажко в Одессе. Фото: Yuriy Kvach

Временный запрет на движение транспортных средств по спуску Виталия Блажко (бывший спуск Маринеска) продлили до 31 мая 2025 года. Там строят дренажную систему, чтобы предотвратить замок и проседание склона во время дождей.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Одесского горсовета.

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Что происходит на спуске

Ремонт спуска Маринеска завершили летом 2020 года. Но уже в апреле 2022 года на проезжей части улицы образовалась трещина, а прилегающий к трамвайным путям участок просел. Геодезические замеры показали, что склон двигается на 1-2 миллиметра.

Напомним, в ноябре управление капитального строительства Одесского горсовета заключило договор с компанией "Ростдорстрой". На спуске планируют обустроить две дренажные системы, чтобы отвести воду. Основные работы запланированы на период с ноября 2024 по апрель 2025 года.

Также мы сообщали, что из-за ремонта спуска изменились маршруты автобусов и трамваев.