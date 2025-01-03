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Одну из улиц Одессы перекрыли до весны — какую именно

3 января 2025 13:31
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе перекрыли проезд по улице Степной до конца зимы
Ремонтные работы на дороге. Фото: иллюстративное/Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Временный запрет движения транспортных средств по улице Степной продлили до 28 февраля. Там проходят ремонтные работы.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Что ремонтируют

Проезд перекрыли на участке между улицами Овидиопольская и Столбовая. Там заменяют канализационный коллектор. Отметим, что работы начали в октябре. Изначально завершить ремонт планировали до конца прошлого года.

Где еще нельзя проехать

Отметим, что временный запрет движения транспортных средств по спуску Виталия Блажко (бывший спуск Маринеска) продлили до 31 мая. Там строят дренажную систему, чтобы предотвратить замокание и проседание склона во время дождей.

Также в Одессе продлили ограничение движения транспорта по Ивановскому мосту. Грузовики не смогут по нему проехать до 31 декабря. Путепровод признали непригодным для эксплуатации еще в марте 2021 года. На период реконструкции на участке установили габаритные ворота и защитное ограждение на пешеходных проходах. Ранее снять ограничения планировали до конца текущего года.

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