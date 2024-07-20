Літаки НАТО патрулюють поблизу Одещини сьогодні, 20 липня

Одразу декілька літаків розвідки НАТО поблизу Одещини — деталі
Сьогодні, 20 липня, на патрулювання поблизу південних кордонів Одещини вийшли одразу два розвідувальники НАТО. Lockheed EP-3E Aries II Orion та Bombardier Challenger 650 перебувають у повітряному просторі Румунії та моніторять ситуацію у Чорному морі та вздовж кордону Молдови.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.
Що відомо про авіацію
Lockheed EP-3E Aries II Orion — це військовий розвідувальний літак, розроблений на базі P-3 Orion. Його основна мета — виконання електронної розвідки (SIGINT). Літак оснащений передовими системами радіоелектронної розвідки та обладнанням для збору, аналізу і передачі даних.
EP-3E може здійснювати перехоплення комунікацій і радіочастотних сигналів, що дозволяє проводити моніторинг ворожої активності. Літак також обладнаний сенсорами для виявлення і аналізу радіовипромінювань та системою обробки інформації в реальному часі.
Два літаки Bombardier Challenger 650 патрулюють вздовж кордону Молдови та Румунії у повітряному просторі останньої. Вони иакож здійснюють спостереження за кордоном Одещини із сусідніми країнами. Літаки злетіли з 57-ї авіабази ВПС Румунії, яка має назву "Михаїл Коґельничану".
Більше про ситуацію близько кордонів Одещини
Ми писали, що Молдова має посилити санкції проти людей, які загрожують її суверенітету. Країна вже використовує механізми, зокрема закон про сепаратизм, який допомагає не розхитувати політичну ситуацію з боку РФ.
Також ми повідомляли, що саме Молдова стала першою країною після розпаду Радянського Союзу, яка постраждала від військової агресії РФ. Тоді Кремль окупував частину на лівому березі Дністра та зробив там так звану Придністровську Молдавську республіку.
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