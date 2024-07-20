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Одразу декілька літаків розвідки НАТО поблизу Одещини — деталі

20 липня 2024 14:51
Верзілова Єлизавета - редактор
Літаки НАТО патрулюють поблизу Одещини сьогодні, 20 липня
Літак НАТО в небі. Ілюстративне фото: DeepStateUA
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 20 липня, на патрулювання поблизу південних кордонів Одещини вийшли одразу два розвідувальники НАТО. Lockheed EP-3E Aries II Orion та Bombardier Challenger 650 перебувають у повітряному просторі Румунії та моніторять ситуацію у Чорному морі та вздовж кордону Молдови. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar

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Що відомо про авіацію

Lockheed EP-3E Aries II Orion — це військовий розвідувальний літак, розроблений на базі P-3 Orion. Його основна мета — виконання електронної розвідки (SIGINT). Літак оснащений передовими системами радіоелектронної розвідки та обладнанням для збору, аналізу і передачі даних.

Lockheed EP-3E Aries II Orion літак
Літак Lockheed EP-3E Aries II Orion . Фото: airhistory

EP-3E може здійснювати перехоплення комунікацій і радіочастотних сигналів, що дозволяє проводити моніторинг ворожої активності. Літак також обладнаний сенсорами для виявлення і аналізу радіовипромінювань та системою обробки інформації в реальному часі.

Маршрут Lockheed EP-3E Aries II Orion 20 липня
Lockheed EP-3E Aries II Orion патрулює Чорне море. Фото: скриншот


Два літаки Bombardier Challenger 650 патрулюють вздовж кордону Молдови та Румунії у повітряному просторі останньої. Вони иакож здійснюють спостереження за кордоном Одещини із сусідніми країнами. Літаки злетіли з 57-ї авіабази ВПС Румунії, яка має назву  "Михаїл Коґельничану". 

Bombardier Challenger 650
Літак НАТО Bombardier Challenger 650. Фото: airliners
Літак розвідки НАТО на патрулюванні 20 липня
Маршрут літака  Bombardier Challenger 650. Фото: скриншот

Більше про ситуацію близько кордонів Одещини

Ми писали, що Молдова має посилити санкції проти людей, які загрожують її суверенітету. Країна вже використовує механізми, зокрема закон про сепаратизм, який допомагає не розхитувати політичну ситуацію з боку РФ. 

Також ми повідомляли, що саме Молдова стала першою країною після розпаду Радянського Союзу, яка постраждала від військової агресії РФ. Тоді Кремль окупував частину на лівому березі Дністра та зробив там так звану Придністровську Молдавську республіку.

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