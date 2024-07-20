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Сразу несколько самолетов разведки НАТО вблизи Одесчины — детали

20 июля 2024 14:51
Верзилова Єлизавета - редактор
Самолеты НАТО патрулируют вблизи Одесщины сегодня, 20 июля
Самолет НАТО в небе. Иллюстративное фото: DeepStateUA
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня, 20 июля, на патрулирование вблизи южных границ Одесчины вышли сразу два разведчика НАТО. Lockheed EP-3E Aries II Orion и Bombardier Challenger 650 находятся в воздушном пространстве Румынии и мониторят ситуацию в Черном море и вдоль границы Молдовы.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Lockheed EP-3E Aries II Orion — это военный разведывательный самолет, разработанный на базе P-3 Orion. Его основная цель — выполнение электронной разведки (SIGINT). Самолет оснащен передовыми системами радиоэлектронной разведки и оборудованием для сбора, анализа и передачи данных.

Lockheed EP-3E Aries II Orion самолет
Самолет Lockheed EP-3E Aries II Orion. Фото: airhistory

EP-3E может осуществлять перехват коммуникаций и радиочастотных сигналов, что позволяет производить мониторинг враждебной активности. Самолет также оборудован сенсорами для обнаружения и анализа радиоизлучений и системы обработки информации в реальном времени.

Маршрут Lockheed EP-3E Aries II Orion 20 июля
Lockheed EP-3E Aries II Orion патрулирует Черное море. Фото: скриншот


Два самолета Bombardier Challenger 650 патрулируют вдоль границы Молдовы и Румынии в воздушном пространстве последней. Они также осуществляют наблюдение за границей Одесской области с соседними странами. Самолеты взлетели с 57-й авиабазы ВВС Румынии, которая называется "Михаил Когельничану".

Bombardier Challenger 650
Самолет НАТО Bombardier Challenger 650. Фото: airliners
Самолет разведки НАТО на патрулировании 20 июля
Маршрут самолета Bombardier Challenger 650. Фото: скриншот

Больше о ситуации около границ Одесчины

Мы писали, что Молдова должна ужесточить санкции против людей, угрожающих ее суверенитету. Страна уже использует механизмы, в частности закон о сепаратизме, который помогает не расшатывать политическую ситуацию со стороны РФ.

Также мы сообщали, что именно Молдова стала первой страной после распада Советского Союза, пострадавшей от военной агрессии РФ. Тогда Кремль оккупировал часть на левом берегу Днестра и создал там так называемую Приднестровскую Молдавскую республику.

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