Самолеты НАТО патрулируют вблизи Одесщины сегодня, 20 июля

Самолет НАТО в небе. Иллюстративное фото: DeepStateUA

Сегодня, 20 июля, на патрулирование вблизи южных границ Одесчины вышли сразу два разведчика НАТО. Lockheed EP-3E Aries II Orion и Bombardier Challenger 650 находятся в воздушном пространстве Румынии и мониторят ситуацию в Черном море и вдоль границы Молдовы.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Lockheed EP-3E Aries II Orion — это военный разведывательный самолет, разработанный на базе P-3 Orion. Его основная цель — выполнение электронной разведки (SIGINT). Самолет оснащен передовыми системами радиоэлектронной разведки и оборудованием для сбора, анализа и передачи данных.

Самолет Lockheed EP-3E Aries II Orion. Фото: airhistory

EP-3E может осуществлять перехват коммуникаций и радиочастотных сигналов, что позволяет производить мониторинг враждебной активности. Самолет также оборудован сенсорами для обнаружения и анализа радиоизлучений и системы обработки информации в реальном времени.

Lockheed EP-3E Aries II Orion патрулирует Черное море. Фото: скриншот



Два самолета Bombardier Challenger 650 патрулируют вдоль границы Молдовы и Румынии в воздушном пространстве последней. Они также осуществляют наблюдение за границей Одесской области с соседними странами. Самолеты взлетели с 57-й авиабазы ВВС Румынии, которая называется "Михаил Когельничану".

Самолет НАТО Bombardier Challenger 650. Фото: airliners

Маршрут самолета Bombardier Challenger 650. Фото: скриншот

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