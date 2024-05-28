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Одружувала призовників на багатодітній матері — в Одесі викрили сваху

28 травня 2024 14:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Одружувала призовників на багатодітній матері — в Одесі викрили сваху
В Одесі викрили організаторку зловмисної схеми. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі викрили бізнес-вумен, яка організувала схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України. Вона пропонувала призовникам вигідний для них шлюб із багатодітною матір'ю. 

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Деталі схеми

30-річна жінка з Київської області розмістила у месенджері оголошення про те, що може одружити чоловіків з багатодітними матерями, жінками з інвалідністю I чи II групи. Також до переліку послуг "свахи" входили поради спілкування з прикордонниками у пункті пропуску. 

Так, вона пропонувала за 4 000 доларів фіктивно укласти шлюб із жінкою, яка має трьох неповнолітніх дітей. Так, новоспечений "батько" отримає можливість виїхали закордон, а потім "подружжя" розлучилось би. На таку пропозицію відгукнувся одесит. За кілька днів "сваха" привезла свою знайому до Одеси, але й "наречена" повинна була отримати відсоток від такої оборудки. В решті-решт поліцейські затримали зловмисницю наступного дня після того, як вона отримала за свої послуги 4 000 доларів від одесита.

Яке покарання загрожує

Слідчі повідомили організаторці про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Суд обрав для підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Жінці загрожує позбавлення волі на строк до дев'яти років. 

Незаконні схеми уникнення військової служби на Одещині

Ми писали, що працівник ТЦК та СП Одещини шантажував громадянина, який має законне право на відстрочку від призову, тим, що не видасть йому необхідну довідку. За документ військовий просив хабаря, який приймав або пальним, або грошима. Чоловіка затримали "на гарячому", тепер йому загрожує позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що правоохоронці викрили угрупування на чолі з одеситом, яке займалося незаконним переправленням чоловіків за кордон України. Спільники підробляли документи та відправляли ухилянтів начебто у "відпустку" до Молдови.

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