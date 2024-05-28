Женила призывников на многодетной матери — в Одессе разоблачили сваху

В Одессе разоблачили организатора злонамеренной схемы. Фото: Нацполиция

В Одессе разоблачили бизнес-вумен, которая организовала схему незаконной переправки мужчин через государственную границу Украины. Она предлагала призывникам выгодный для них брак с многодетной матерью.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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30-летняя женщина из Киевской области разместила в мессенджере объявление о том, что может женить мужчин на многодетных матерях, женщинах с инвалидностью I или II группы. Также в список услуг "свахи" входили советы общения с пограничниками в пункте пропуска.

Так, она предлагала за 4 000 долларов фиктивно заключить брак с женщиной, имеющей троих несовершеннолетних детей. По плану, новоиспеченный "отец" получит возможность выехать заграницу, а затем "супруги" развелись бы. На такое предложение отозвался одессит. Через несколько дней "сваха" привезла свою знакомую в Одессу, но и "невеста" должна была получить процент от такой сделки. В конце концов, полицейские задержали злоумышленницу, на следующий день после того, как она получила за свои услуги 4 000 долларов от одессита.

Какое наказание грозит

Следователи сообщили организатору о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал для подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей. Женщине грозит лишение свободы сроком до девяти лет.

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Мы писали, что работник ТЦК и СП Одесчины шантажировал гражданина, имеющего законное право на отсрочку от призыва тем, что не выдаст ему необходимую справку. За документ военный просил взятки, принимая либо горючим, либо деньгами. Мужчину задержали "на горячем", теперь ему грозит лишение свободы.

Также мы сообщали, что правоохранители разоблачили группировку во главе с одесситом, которая занималась незаконной переправкой мужчин за границу Украины. Сообщники подделывали документы и отправляли уклонистов как бы в "отпуск" в Молдову.