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Одружували призовників на жінках з інвалідністю — на Одещині викрили схему допомоги ухилянтам

28 березня 2024 14:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Одружували призовників на жінках з інвалідністю — на Одещині викрили схему допомоги ухилянтам
Працівники ДБР затримали порушників. Фото: ДБР
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Співробітник одного з ТЦК та СП в Одеській області  оформлював білі квитки військовозобов'язаним. Чоловіка разом з його спільником викрили "на гарячому", фігурантам загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

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Подробиці діяльності

Співробітника Роздільнянського районного ТЦК та СП Одеської області був у змові зі знайомим правоохоронцем, та разом вони оформлювати призовникам документи про непридатність до служби. Змовники оформляли ухилянтам непридатність через одруження з жінкою із інвалідністю, або за станом здоров’я.

За свої послуги чоловіки отримали сім тисяч доларів, під час одержання цих коштів їх затримали працівники ДБР.

Що загрожує

Фігуранти відсторонені від посад, вони обвинувачуються в одержанні неправомірної вигоди, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України. Спільникам загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

Випадки підробки документів на Одещині

Нагадаємо, що житель Одещини "працевлаштовував" чоловіків призовного віку на прикордонному підприємстві, за допомогою чого вони мали право перетинати пункти пропуску без перешкод та тікати до Молдови. Ділка затримали правоохоронці, коли він отримував від клієнта гроші за свою послугу. 

Також ми писали, що прокурори Одеси затримали чоловіка, який зі своїми спільниками розробив злочинну схему допомоги ухилянтам. Угруповання підроблювало висновки МСЕК для призовників, аби ті змогли виїхати за кордон.

Одеса
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Одеська область
військовий призов
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білий квиток
ухилянти

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