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Женили призывников на женщинах с инвалидностью — на Одесчине разоблачили схему помощи уклонистам

28 марта 2024 14:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Женили призывников на женщинах с инвалидностью — на Одесчине разоблачили схему помощи уклонистам
Сотрудники ДБР задержали нарушителей. Фото: ДБР
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сотрудник одного из ТЦК и СП в Одесской области оформлял белые билеты военнообязанным. Мужчину вместе с его сообщником разоблачили "на горячем", фигурантам грозит лишение свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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Подробности деятельности

Сотрудник Раздельнянского районного ТЦК и СП Одесской области был в сговоре со знакомым правоохранителем, и вместе они оформляли призывникам документы о непригодности к службе. Сообщники оформляли уклонистам в связи с женитьбой на женщине с инвалидностью или по состоянию здоровья.

За свои услуги мужчины выручили семь тысяч долларов, за получение этих средств их задержали работники ДБР.

Что угрожает

Фигуранты отстранены от должностей, они обвиняются в получении неправомерной выгоды, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 УК Украины. Сообщникам грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Случаи подделки документов в Одесской области

Напомним, что житель Одесчины "трудоустраивал" мужчин призывного возраста на пограничном предприятии, с помощью чего они имели право пересекать пункты пропуска беспрепятственно и убегать в Молдову. Делко задержали правоохранители, когда он получал от клиента деньги за свою услугу.

Также мы писали, что прокуроры Одессы задержали мужчину, который со своими сообщниками разработал преступную схему помощи уклонистам. Группировка подделывала выводы МСЭК для призывников, чтобы те смогли уехать за границу.

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