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Офіцер прийшов на службу в алкогольному сп'янінні — як покарали

14 січня 2025 22:07
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Миколаївщині військового судили за пияцтво на службі
Військовий прийшов на службу п'яний. Фото: ілюстративне/freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Заступник командира з озброєння самохідного артилерійського дивізіону 31 грудня з'явився на службу сильно п'яним. Це помітив його безпосередній начальник. Тепер військовому доведеться платити штраф

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з постанови Снігурівського райсуду Миколаївської області.

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Подробиці справи

За матеріалами суду, капітан перебував у військовій частині з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Помітивши червоні очі та відчувши характерний запах від підлеглого, командир запропонував йому пройти медогляд. Обвинувачений відмовився. Втім, на суді свою провину він повністю визнав.

Що вирішив суд

Суддя не знайшов у справі обставин, які б пом'якшували або обтяжували відповідальність. Військового визнали винним у розпиванні алкогольних напоїв під час служби. Тепер він має сплатити 17 тис. грн штрафу.  

Нагадаємо, у Миколаївській області винесли вирок військовому, який загубив штурмову гвинтівку. Також на Одещині судили солдата — він неодноразово бив дружину.

Одеса алкоголь Миколаївська область військовослужбовці судові рішення

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22:07 Офіцер прийшов на службу в алкогольному сп'янінні — як покарали

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