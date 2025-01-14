На Николаевщине военного судили за пьянство на службе

Военный пришел на службу пьяный. Фото: иллюстративное/freepik

Заместитель командира по вооружению самоходного артиллерийского дивизиона 31 декабря явился на службу сильно пьяным. Это заметил его непосредственный начальник. Теперь военному придется платить штраф.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из постановления Снигиревского райсуда Николаевской области.

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Подробности дела

По материалам суда, капитан находился в воинской части с явными признаками алкогольного опьянения. Заметив красные глаза и почувствовав характерный запах от подчиненного, командир предложил ему пройти медосмотр. Обвиняемый отказался. Впрочем, на суде свою вину он полностью признал.

Что решил суд

Судья не нашел в деле обстоятельств, которые бы смягчали или отягчали ответственность. Военного признали виновным в распитии алкогольных напитков во время службы. Теперь он должен заплатить 17 тыс. грн штрафа.

Напомним, в Николаевской области вынесли приговор военному, который потерял штурмовую винтовку. Также в Одесской области судили солдата — он неоднократно избивал жену.