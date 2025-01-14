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Офицер пришел на службу в алкогольном опьянении — как наказали

14 января 2025 22:07
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
На Николаевщине военного судили за пьянство на службе
Военный пришел на службу пьяный. Фото: иллюстративное/freepik
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Заместитель командира по вооружению самоходного артиллерийского дивизиона 31 декабря явился на службу сильно пьяным. Это заметил его непосредственный начальник. Теперь военному придется платить штраф.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из постановления Снигиревского райсуда Николаевской области.

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Подробности дела

По материалам суда, капитан находился в воинской части с явными признаками алкогольного опьянения. Заметив красные глаза и почувствовав характерный запах от подчиненного, командир предложил ему пройти медосмотр. Обвиняемый отказался. Впрочем, на суде свою вину он полностью признал.

Что решил суд

Судья не нашел в деле обстоятельств, которые бы смягчали или отягчали ответственность. Военного признали виновным в распитии алкогольных напитков во время службы. Теперь он должен заплатить 17 тыс. грн штрафа.  

Напомним, в Николаевской области вынесли приговор военному, который потерял штурмовую винтовку. Также в Одесской области судили солдата — он неоднократно избивал жену.

Одесса алкоголь Николаевская область военнослужащие судебные решения

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22:07 Офицер пришел на службу в алкогольном опьянении — как наказали

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