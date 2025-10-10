Корупційна схема з «непридатністю» до армії на Одещині

Затримання учасників схеми. Фото: Державне бюро розслідувань

Житель Одеської області у змові з працівниками Центру забезпечення службової діяльності, ТЦК та двома безробітними організували схему з оформлення "непридатності" до служби в армії. Організатори брали понад 10 тисяч доларів за фальшиві документи. Учасники отримають вирок.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Деталі схеми

Схему організував місцевий мешканець, який залучив до неї співробітника Міноборони та Генштабу, працівника Приморського РТЦК та СП та двох знайомих безробітних. Цивільні співучасники шукали тих, хто хотів уникнути служби, і пропонували за 12–16 тисяч доларів США знятися з військового обліку. Посадовці підробляли документи, щоб люди отримали "непридатність". Схемою скористалися 10 осіб.

Як покарають

Правоохоронці затримали організаторів під час отримання другої частини хабаря — 6 тисяч доларів від одного з ухилянтів. Усі учасники визнали провину та пішли на угоду зі слідством.

Їм інкримінують отримання неправомірної вигоди за вплив на рішення посадовців, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає до 5 років тюрми. Частину "клієнтів" вже встановили, щодо інших триває слідство.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Молдові судитимуть українця, який заробив статки на ухилянтах. Також ми писали, що одесит намагався підкупити прикордонника, щоб огранізувати канал переправлення чоловіків.