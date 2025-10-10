Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Оформлення непридатності до служби — яка ціна на Одещині

Оформлення непридатності до служби — яка ціна на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 11:46
Корупційна схема з «непридатністю» до армії на Одещині
Затримання учасників схеми. Фото: Державне бюро розслідувань

Житель Одеської області у змові з працівниками Центру забезпечення службової діяльності, ТЦК та двома безробітними організували схему з оформлення "непридатності" до служби в армії. Організатори брали понад 10 тисяч доларів за фальшиві документи. Учасники отримають вирок.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Реклама
Читайте також:

Деталі схеми

Схему організував місцевий мешканець, який залучив до неї співробітника Міноборони та Генштабу, працівника Приморського РТЦК та СП та двох знайомих безробітних. Цивільні співучасники шукали тих, хто хотів уникнути служби, і пропонували за 12–16 тисяч доларів США знятися з військового обліку. Посадовці підробляли документи, щоб люди отримали "непридатність". Схемою скористалися 10 осіб.

Як покарають

Правоохоронці затримали організаторів під час отримання другої частини хабаря — 6 тисяч доларів від одного з ухилянтів. Усі учасники визнали провину та пішли на угоду зі слідством.

Їм інкримінують отримання неправомірної вигоди за вплив на рішення посадовців, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає до 5 років тюрми. Частину "клієнтів" вже встановили, щодо інших триває слідство.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Молдові судитимуть українця, який заробив статки на ухилянтах. Також ми писали, що одесит намагався підкупити прикордонника, щоб огранізувати канал переправлення чоловіків.

Одеса Одеська область втеча Новини Одеси ТЦК та СП ухилянти
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації