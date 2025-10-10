Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Оформление непригодности к службе — какая цена на Одесчине

Оформление непригодности к службе — какая цена на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 11:46
Коррупционная схема с "непригодностью" к армии в Одесской области
Задержание участников схемы. Фото: Государственное бюро расследований

Житель Одесской области в сговоре с работниками Центра обеспечения служебной деятельности, ТЦК и двумя безработными организовали схему по оформлению "непригодности" к службе в армии. Организаторы брали более 10 тысяч долларов за фальшивые документы. Участники получат приговор.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Реклама
Читайте также:

Детали схемы

Схему организовал местный житель, который привлек к ней сотрудника Минобороны и Генштаба, работника Приморского РТЦК и СП и двух знакомых безработных. Гражданские соучастники искали тех, кто хотел избежать службы, и предлагали за 12-16 тысяч долларов США сняться с воинского учета. Чиновники подделывали документы, чтобы люди получили "непригодность". Схемой воспользовались 10 человек.

Как накажут

Правоохранители задержали организаторов во время получения второй части взятки — 6 тысяч долларов от одного из уклонистов. Все участники признали вину и пошли на сделку со следствием.

Им инкриминируют получение неправомерной выгоды за влияние на решение должностных лиц, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 5 лет тюрьмы. Часть "клиентов" уже установили, в отношении других ведется следствие.

Напомним, мы сообщали, что в Молдове будут судить украинца, который заработал состояние на уклонистах. Также мы писали, что одессит пытался подкупить пограничника, чтобы огранизовать канал переправки мужчин.

Одесса Одесская область побег Новости Одессы ТЦК и СП уклонисты
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации