Коррупционная схема с "непригодностью" к армии в Одесской области

Задержание участников схемы. Фото: Государственное бюро расследований

Житель Одесской области в сговоре с работниками Центра обеспечения служебной деятельности, ТЦК и двумя безработными организовали схему по оформлению "непригодности" к службе в армии. Организаторы брали более 10 тысяч долларов за фальшивые документы. Участники получат приговор.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Реклама

Читайте также:

Детали схемы

Схему организовал местный житель, который привлек к ней сотрудника Минобороны и Генштаба, работника Приморского РТЦК и СП и двух знакомых безработных. Гражданские соучастники искали тех, кто хотел избежать службы, и предлагали за 12-16 тысяч долларов США сняться с воинского учета. Чиновники подделывали документы, чтобы люди получили "непригодность". Схемой воспользовались 10 человек.

Как накажут

Правоохранители задержали организаторов во время получения второй части взятки — 6 тысяч долларов от одного из уклонистов. Все участники признали вину и пошли на сделку со следствием.

Им инкриминируют получение неправомерной выгоды за влияние на решение должностных лиц, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 5 лет тюрьмы. Часть "клиентов" уже установили, в отношении других ведется следствие.

Напомним, мы сообщали, что в Молдове будут судить украинца, который заработал состояние на уклонистах. Также мы писали, что одессит пытался подкупить пограничника, чтобы огранизовать канал переправки мужчин.