Задержали мужчину, который пытался вплавь пересечь Дунай в Одесской области

Вплавь через Дунай в Румынию — на Одесчине задержали рыбака
В Одесской области мужчина пытался переплыть реку, чтобы незаконно попасть в Румынию. Он взял с собой удочку, чтобы замаскироваться под рыбака. Ему грозит наказание.
Об этом сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы.
Детали схемы
Инцидент произошел на одном из участков границы в Одесской области. Мужчина планировал незаконно пересечь государственную границу вплавь через Дунай. Чтобы не вызвать подозрений, он прихватил удочку и делал вид, что рыбачит. На самом деле намеревался добраться до другого берега. Для этого он взял с собой ласты.
Что грозит
Пограничники вовремя остановили мужчину. На нарушителя оформили административные материалы по статье "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Ему грозит штраф от 3 300 до 8 500 гривен. Или арест на 15 суток.
