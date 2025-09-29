Видео
Вплавь через Дунай в Румынию — на Одесчине задержали рыбака

Вплавь через Дунай в Румынию — на Одесчине задержали рыбака

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 16:49
Задержали мужчину, который пытался вплавь пересечь Дунай в Одесской области
Задержанный мужчина в Одесской области. Фото: Государственная пограничная служба

В Одесской области мужчина пытался переплыть реку, чтобы незаконно попасть в Румынию. Он взял с собой удочку, чтобы замаскироваться под рыбака. Ему грозит наказание.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы.

Читайте также:

Детали схемы

Инцидент произошел на одном из участков границы в Одесской области. Мужчина планировал незаконно пересечь государственную границу вплавь через Дунай. Чтобы не вызвать подозрений, он прихватил удочку и делал вид, что рыбачит. На самом деле намеревался добраться до другого берега. Для этого он взял с собой ласты.

Что грозит

Пограничники вовремя остановили мужчину. На нарушителя оформили административные материалы по статье "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Ему грозит штраф от 3 300 до 8 500 гривен. Или арест на 15 суток.

Напомним, мы писали, что в Одесской области задержали пограничника, который помогал уклонистам сбежать за границу. Также мы сообщали, что в Одесской области разоблачили членов обновленной МСЭК, которые помогали уклоняться от службы.

Одесса граница Одесская область побег Новости Одессы уклонисты
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
