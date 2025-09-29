Затримали чоловіка, який намагався уплав перетнути Дунай на Одещині

У плав через Дунай до Румунії — на Одещині затримали рибалки
В Одеській області чоловік намагався переплисти річку, щоб незаконно потрапити до Румунії. Він узяв із собою вудку, аби замаскуватися під рибалку. Йому загрожує покарання.
Про це повідомили в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби.
Деталі схеми
Інцидент стався на одній із ділянок кордону в Одеській області. Чоловік планував незаконно перетнути державний кордон уплав через Дунай. Щоб не викликати підозр, він прихопив вудку та робив вигляд, що рибалить. Насправді ж мав намір дістатися іншого берега. Для цього він взяв з собою ласти.
Що загрожує
Прикордонники вчасно зупинили чоловіка. На порушника оформили адміністративні матеріали за статтею "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Йому загрожує штраф від 3 300 до 8 500 гривень. Або арешт на 15 діб.
