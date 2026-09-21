Оксамитовий сезон в Одесі 2026 — скільки коштує відпочинок на двох

Люди на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Оксамитовий сезон в Одесі — вдалий час для короткої поїздки, коли літня спека спадає, туристів стає менше, а ціни вже радують. У вересні простіше знайти варіанти під різний бюджет і без зайвої метушні провести кілька днів відпустки у місті на березі Чорного моря. А далі все залежить від того, якою має бути ця поїздка: з простим житлом і перекусами на ходу чи з хорошим готелем, ресторанами та максимумом комфорту.

Журналісти Новини.LIVE зібрали варіанти житла та закладів харчування на різний бюджет, щоб показати, у скільки може обійтися такий відпочинок.

Реклама

Преміум сегмент

Якщо на відпочинок закладений справді хороший бюджет, із житлом можна не йти на компроміси. Один варіант — номер у популярному готелі біля моря, де під рукою спа, ресторан, сніданки й увесь сервіс. Інший — ціла вілла з басейном, власною територією. За цінами варто орієнтуватися приблизно на 9 000–23 000 гривень за ніч на двох. Тобто тут платять не просто за ліжко й красивий номер, а за комфорт, приватність та локацію.

Sauvignon Pearl

Вілла розташована на вулиці Бризовій в Совіньйоні. До Дерибасівської звідси близько 18–19 кілометрів: машиною дорога орієнтовно займе 30–40 хвилин. Всю віллу для двох дорослих пропонують за 46 800 гривень за дві ночі, тобто одна — обійдеться приблизно у 23 400 гривень, податки та збори вже включені у вартість. Площа помешкання становить 295 квадратних метрів. Усередині є чотири спальні, вітальня, дві ванні кімнати та повністю обладнана кухня з холодильником, кавоваркою, духовкою, плитою, посудомийною і пральною машинами.

Sauvignon Pearl. Фото: скріншот Booking.com

Гостям доступні власний сезонний басейн, сад, тераса, балкон і зона барбекю, а з території відкривається вид на сад та басейн. Також передбачені кондиціонер, телевізор із плоским екраном, безкоштовний Wi-Fi і приватна парковка.

Читайте також:

Вілла Sauvignon Pearl. Фото: скріншот Booking.com

Spatium Medical & Wellness Hotel

Готель розташований на Аркадійській алеї. До пляжу Аркадія звідси близько 250 метрів, або приблизно 4 хвилини пішки. За проживання двох гостей за дві ночі, стандартний двомісний номер коштує 17 500 гривень, ще 173 гривні становлять податки та збори. Це приблизно 8 750 гривень за ніч на двох. Номер має площу 30 квадратних метрів, у ньому є широке двоспальне ліжко, кондиціонер, звукоізоляція, телевізор із плоским екраном, кавоварка, міні-бар та власна ванна кімната з душем, халатами, капцями й туалетно-косметичними засобами. Номери готелю також оснащені сейфом, робочим столом, рушниками та постільною білизною.

Spatium Medical & Wellness Hotel. Фото: скріншот Booking.com

У вартість пропозиції входить континентальний сніданок, а також три години спа-процедур щодня, послуги паркувальника та швидкісний інтернет. У готелі є критий басейн, сауна, хамам, джакузі, спа-центр, два ресторани, бар і тераса; для гостей також доступні безкоштовний Wi-Fi та приватна парковка. Передоплата не потрібна — оплатити проживання можна безпосередньо в готелі. Головна перевага цього варіанта — розташування практично біля моря та значно ширший набір послуг, ніж у звичайному міському готелі, однак і вартість проживання відповідно суттєво вища.

Стандартний двомісний номер в Spatium Medical & Wellness Hotel. Фото: скріншот Booking.com

Середній сегмент

У середньому сегменті вже можна розраховувати на апартаменти в хорошій локації, часто з кухнею, пральною машиною, парковкою та кількома окремими кімнатами. Причому заради цього не обов’язково їхати далеко від центру — є варіанти за кілька хвилин пішки від Дерибасівської або трохи далі, але з більшою площею й видом на місто. За цінами варто орієнтуватися приблизно на 3 000–5 500 гривень за ніч.

Sea Pearl City Center

Апартаменти розташовані на вулиці Асташкіна неподалік від історичного центру Одеси. До Дерибасівської звідси орієнтовно 1–1,2 кілометра — пішки можна дістатися приблизно за 10–15 хвилин. Серед додаткових переваг — безкоштовний Wi-Fi зі швидкістю до 86 Мбіт/с, безкоштовна парковка поблизу, цілодобова стійка реєстрації та можливість проживання з домашніми тваринами за попереднім запитом. Найближчі пляжі розташовані вже далі від центру: до Ланжерона близько 3,9 км, а до Отради — приблизно 4,1 км. Тож основна перевага цього варіанта — саме розташування поруч із центральною частиною Одеси, велика площа та можливість комфортно розміститися компанією або сім’єю.

Sea Pearl City Center. Фото: скріншот Booking.com

Для гостей пропонують просторі трикімнатні апартаменти площею 100 квадратних метрів із видом на море та місто. Вони коштують 10 800 гривень за 2 ночі, відповідно 5400 за одну. Тут є три окремі спальні й вітальня: у двох спальнях встановлені великі двоспальні ліжка, ще в одній — диван-ліжко, додатковий диван є й у вітальні. У помешканні передбачені власна ванна кімната та повністю обладнана кухня з холодильником, духовкою, плитою й кавоваркою. Також є пральна машина, кондиціонер, звукоізоляція та телевізор. Номери оснащені кухнею та окремою ванною кімнатою з душем, феном і туалетно-косметичними засобами.

Апартамент Sea Pearl City Center. Фото: скріншот Booking.com

Апартаменти на Дерибасівській

Апартаменти знаходяться на Соборній площі у самому центрі Одеси. До Дерибасівської звідси всього близько 2 хвилин пішки через Соборну площу, тому користуватися громадським транспортом для поїздки до головної вулиці фактично немає потреби. На території також є безкоштовна приватна парковка, а проживання з домашніми тваринами дозволяється за попереднім запитом без додаткової плати. Найближчий із зазначених пляжів — Ланжерон, приблизно за 3,3 км, Отрада розташована за 4,2 км. Головна перевага цього варіанта — центральне розташування: основні пам’ятки та заклади в центрі можна відвідати пішки, не витрачаючи час на транспорт.

Апартаменти на Дерибасівській. Фото: скріншот Booking.com

Для проживання пропонують апартаменти з однією спальнею площею 70 м², яка коштує 6080 гривень за дві ночі, що орієнтовно 3040 гривень за добу. У спальні встановлене широке двоспальне ліжко, а у вітальні є диван-ліжко. Помешкання має окремий вхід, власну ванну кімнату, балкон і терасу. Кухня повністю обладнана: є холодильник, плита, духовка, мікрохвильова піч, посудомийна машина та кавоварка. Також гостям доступні пральна й сушильна машини, кондиціонер, телевізор із плоским екраном, звукоізоляція та безкоштовний Wi-Fi.

Апартаменти на Дерибасівській з 1 спальнею. Фото: скріншот Booking.com

Бюджетний сегмент

Якщо головне — не витрачати зайвого на житло то є кілька варіантів: оренда невеликої квартири або місце в хостелі. Квартира дає більше приватності й часто має кухню, що дозволяє зекономити на походах в кафе, а хостел зазвичай ще сильніше зменшує витрати. За окремі апартаменти варто орієнтуватися приблизно на 600–1 500 гривень за ніч, тоді як хостел може коштувати дешевше — залежно від району, формату кімнати та сезону. Часто такі варіанти розташовані далі від центру, зате серед них можна знайти житло ближче до моря або пляжів. Це хороший формат для короткої поїздки, коли більшість часу все одно проходить у місті, а від житла потрібні насамперед базові зручності й нормальне місце для відпочинку.

Апартаменти у Вишневому провулку

Помешкання розташоване в районі Великого Фонтану. До Дерибасівської звідси приблизно 11–12 кілометрів: громадським транспортом дорога орієнтовно займе 45–60 хвилин, автомобілем — близько 25–35 хвилин, а пішки — понад 2 години. Точний час залежить від трафіку та очікування транспорту. Натомість пляж Золотий Берег розташований значно ближче — приблизно за 1,4 км, або за 17–20 хвилин пішки.

Апартаменти у Вишневому провулку. Фото: скріншот Booking.com

Номер-студіо для двох дорослих пропонують приблизно за 1194 гривні за дві ночі. Таким чином, одна ніч коштуватиме близько 597 гривень. Площа студії становить 20 м². У ній є одне двоспальне та одне односпальне ліжко, тому помешкання може підійти для двох або трьох гостей. Студія має окремий вхід, власну ванну кімнату з ванною та душем і кухню, обладнану холодильником, плитою, електрочайником та необхідним посудом. Також передбачені опалення, безкоштовний Wi-Fi, праска й місце для зберігання одягу. З вікон відкривається вид на сад. На території є садові меблі, зона для пікніка та обладнання для барбекю, а неподалік доступна безкоштовна громадська парковка.

Номер-студіо у Вишневому провулку. Фото: скріншот Booking.com

Хостел "Пристойний"

Хостел розташований на вулиці Бориса Литвака в історичній частині Одеси. До Дерибасівської звідси близько 1,3–1,5 км: пішки можна дістатися приблизно за 15–20 хвилин, громадським транспортом — за 10–15 хвилин, а автомобілем — орієнтовно за 5–10 хвилин залежно від завантаженості доріг.

Хостел "Пристойний". Фото: скріншот Booking.com

Двомісний номер для двох дорослих пропонують за 1000 гривень за дві ночі, тобто приблизно по 500 гривень за ніч. Площа номера становить 14 м². У ньому встановлене одне двоспальне ліжко, а серед оснащення зазначені вентилятор, електрочайник, обідня зона, постільна білизна та власна тераса. Номер призначений для некурців. Гості можуть користуватися спільною кухнею, безкоштовним Wi-Fi, душем і туалетом. Розміщення з домашніми тваринами дозволяється за попереднім запитом, але може потребувати додаткової оплати. На території також є громадська автостоянка, яку потрібно бронювати заздалегідь; її вартість становить 50 гривень на добу.

Номер в хостелы "Пристойний". Фото: скріншот Booking.com

Поїсти на різний бюджет

В Одесі можна витратити на обід зовсім небагато, а можна залишити в ресторані кілька тисяч. І цікаво, що враження від цього не завжди напряму залежать від суми в чеку. Десь головну роль грає кухня й сервіс, десь — швидкість і зручність, а десь достатньо однієї домашньої страви, щоб відчути колорит.

Дача на Французькому бульварі

Ресторан у стилі старої одеської дачі: великий зелений сад, домашні інтер’єри та меню з акцентом на локальну класику — форшмак, тюльку, вареники, фаршировану рибу та чорноморський улов. Ціни тут вище середніх. Закуски переважно коштують 400–600 грн: форшмак — 468 грн, ікра з "синеньких" — 426 грн, тюлька — 496 грн. Основні страви — приблизно 500–800 грн, хоча риба, морепродукти та преміальні позиції можуть коштувати понад 1000 грн. Якщо брати закуску, основну страву та напій, орієнтовний середній чек становитиме близько 1000–1500 грн на людину, або 2000–3000 грн на двох.

Меню ресторану "Дача". Фото: скріншот з сайту

City Buffet

Мережа ресторанів самообслуговування з великим вибором домашніх страв із найвідоміших закладів мережі — Уточ-Кино на Дерибасівській. За цінами CityBuffet можна віднести до середнього демократичного сегмента. Супи коштують приблизно 60–100 грн, гарніри — 40–80 грн, салати — переважно 60–120 грн, м’ясні страви — близько 80–160 грн. Наприклад, борщ коштує 74 грн, пюре — 55 грн, котлета по-київськи — 125 грн, курячий шашлик — 157 грн. Якщо взяти салат або суп, основну страву з гарніром і напій, середній чек виходить приблизно 350–500 грн на людину, або 700–1000 грн на двох. Десерт чи додаткові позиції легко піднімуть суму вище. Це формат для тих, кому потрібен швидкий і ситний обід без ресторанного чека: не найдешевша їдальня, але й далеко не ресторан преміального рівня.

Меню City Buffet. Фото: скріншот citybuffet.com.ua

Сім вітрів

Непримітна бутербродна біля Соборної площі давно вже є легендарною частиною старої гастрономічної Одеси. Репутацію напрацьовували роками, тому недорогий домашній перекус з одеським колоритом знають навіть поза межами міста. Їх "невмируща класика", а саме бутерброд з оселедцем, підкорив не одне серце. Щодо цін, то картопляне пюре чи фрі коштують близько 75 грн, пюре з грибами — 110 грн, салати — приблизно від 80 грн за прості варіанти до 220 грн за цезар. Бутерброди — орієнтовно 85–130 грн. Тобто бюджетний перекус на двох можна вкласти приблизно у 300–400 грн: наприклад, узяти два бутерброди та по простому гарніру або салату. Якщо додати напої чи щось ситніше, варто розраховувати вже приблизно на 450–600 грн за двох.

Сім вітрів. Фото: Google Maps

В Одесі не обов’язково витрачати багато, щоб добре провести час, але за бажанням можна додати більше комфорту, сервісу й преміальності. Якщо орієнтуватися на середній сегмент, то дві ночі коштуватимуть приблизно 6 тисяч гривень на двох, а на харчування варто закласти ще близько 2–3 тисяч гривень. Тож середній бюджет на вікенд для двох виходить орієнтовно 9 тисяч гривень, без урахування дороги, розваг і додаткових витрат. А оксамитовий сезон лише додає поїздці плюсів: ціни впали, менше спеки й людей, але ще зберігається літній настрій.

Раніше Новини.LIVE розповідали про актуальні ціни на одеському Привозі. Журналісти дізналися, скільки коштують овочі, фрукти, м’ясо, молочна продукція та риба, а також як змінився попит після завершення літнього сезону.

Раніше журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, чи роблять вони запаси продуктів на випадок перебоїв із постачанням. Містяни розповіли, що купують про запас, чи побоюються дефіциту та як готуються до можливих проблем із логістикою.