Бархатный сезон в Одессе 2026 — сколько стоит отдых вдвоём

Люди на пляже. Фото: Новини.LIVE

Бархатный сезон в Одессе — идеальное время для короткой поездки, когда летняя жара спадает, туристов становится меньше, а цены уже радуют. В сентябре проще найти варианты на любой бюджет и без лишней суеты провести несколько дней отпуска в городе на берегу Черного моря. А дальше всё зависит от того, какой должна быть эта поездка: с простым жильём и перекусами на ходу или с хорошим отелем, ресторанами и максимумом комфорта.

Журналисты Новини.LIVE собрали варианты жилья и заведений питания на любой бюджет, чтобы показать, во сколько может обойтись такой отдых.

Реклама

Премиум-сегмент

Если на отдых заложен действительно хороший бюджет, с жильем можно не идти на компромиссы. Один вариант — номер в популярном отеле у моря, где под рукой спа, ресторан, завтраки и весь сервис. Другой — целая вилла с бассейном и собственной территорией. По ценам стоит ориентироваться примерно на 9 000–23 000 гривен за ночь на двоих. То есть здесь платят не просто за кровать и красивый номер, а за комфорт, приватность и местоположение.

Sauvignon Pearl

Вилла расположена на улице Бризовой в Совиньоне. До Дерибасовской отсюда около 18–19 километров: на машине дорога займет примерно 30–40 минут. Всю виллу для двоих предлагают за 46 800 гривен за две ночи, то есть одна ночь обойдется примерно в 23 400 гривен, налоги и сборы уже включены в стоимость. Площадь помещения составляет 295 квадратных метров. Внутри есть четыре спальни, гостиная, две ванные комнаты и полностью оборудованная кухня с холодильником, кофеваркой, духовкой, плитой, посудомоечной и стиральной машинами.

Sauvignon Pearl. Фото: скриншот Booking.com

Гостям доступны собственный сезонный бассейн, сад, терраса, балкон и зона для барбекю, а с территории открывается вид на сад и бассейн. Также предусмотрены кондиционер, телевизор с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi и частная парковка.

Читайте также:

Вилла Sauvignon Pearl. Фото: скриншот Booking.com

Spatium Medical & Wellness Hotel

Отель расположен на Аркадийской аллее. До пляжа Аркадия отсюда около 250 метров, или примерно 4 минуты пешком. За проживание двух гостей в течение двух ночей стандартный двухместный номер стоит 17 500 гривен, ещё 173 гривны составляют налоги и сборы. Это примерно 8 750 гривен за ночь на двоих. Номер имеет площадь 30 квадратных метров, в нём есть широкая двуспальная кровать, кондиционер, звукоизоляция, телевизор с плоским экраном, кофеварка, мини-бар и собственная ванная комната с душем, халатами, тапочками и туалетно-косметическими принадлежностями. Номера отеля также оснащены сейфом, рабочим столом, полотенцами и постельным бельем.

Spatium Medical & Wellness Hotel. Фото: скриншот Booking.com

В стоимость предложения входит континентальный завтрак, а также три часа спа-процедур ежедневно, услуги парковщика и высокоскоростной интернет. В отеле есть крытый бассейн, сауна, хамам, джакузи, спа-центр, два ресторана, бар и терраса; для гостей также доступны бесплатный Wi-Fi и частная парковка. Предоплата не требуется — оплатить проживание можно непосредственно в отеле. Главное преимущество этого варианта — расположение практически у моря и значительно более широкий набор услуг, чем в обычном городском отеле, однако и стоимость проживания соответственно существенно выше.

Стандартный двухместный номер в Spatium Medical & Wellness Hotel. Фото: скриншот Booking.com

Средний сегмент

В среднем сегменте уже можно рассчитывать на апартаменты в хорошем месте, часто с кухней, стиральной машиной, парковкой и несколькими отдельными комнатами. При этом для этого не обязательно уезжать далеко от центра — есть варианты в нескольких минутах ходьбы от Дерибасовской или чуть дальше, но с большей площадью и видом на город. По ценам стоит ориентироваться примерно на 3 000–5 500 гривен за ночь.

Sea Pearl City Center

Апартаменты расположены на улице Асташкина недалеко от исторического центра Одессы. До Дерибасовской отсюда примерно 1–1,2 километра — пешком можно дойти примерно за 10–15 минут. Среди дополнительных преимуществ — бесплатный Wi-Fi со скоростью до 86 Мбит/с, бесплатная парковка поблизости, круглосуточная стойка регистрации и возможность проживания с домашними животными по предварительному запросу. Ближайшие пляжи расположены чуть дальше от центра: до Ланжерона около 3,9 км, а до Отрады — примерно 4,1 км. Поэтому главное преимущество этого варианта — именно расположение рядом с центральной частью Одессы, большая площадь и возможность комфортно разместиться компанией или семьей.

Sea Pearl City Center. Фото: скриншот Booking.com

Гостям предлагаются просторные трёхкомнатные апартаменты площадью 100 квадратных метров с видом на море и город. Они стоят 10 800 гривен за 2 ночи, соответственно 5400 за одну. Здесь есть три отдельные спальни и гостиная: в двух спальнях установлены большие двуспальные кровати, ещё в одной — диван-кровать, дополнительный диван есть и в гостиной. В апартаментах предусмотрены собственная ванная комната и полностью оборудованная кухня с холодильником, духовкой, плитой и кофеваркой. Также имеются стиральная машина, кондиционер, звукоизоляция и телевизор. Номера оснащены кухней и отдельной ванной комнатой с душем, феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

Апартаменты Sea Pearl City Center. Фото: скриншот Booking.com

Апартаменты на Дерибасовской

Апартаменты находятся на Соборной площади в самом центре Одессы. До Дерибасовской отсюда всего около 2 минут пешком через Соборную площадь, поэтому пользоваться общественным транспортом для поездки к главной улице фактически нет необходимости. На территории также есть бесплатная частная парковка, а проживание с домашними животными разрешается по предварительному запросу без дополнительной платы. Ближайший из указанных пляжей — Ланжерон, примерно в 3,3 км, Отрада расположена в 4,2 км. Главное преимущество этого варианта — центральное расположение: основные достопримечательности и заведения в центре можно посетить пешком, не тратя время на транспорт.

Апартаменты на Дерибасовской. Фото: скриншот Booking.com

Для проживания предлагаются апартаменты с одной спальней площадью 70 м², которые стоят 6080 гривен за две ночи, что ориентировочно составляет 3040 гривен в сутки. В спальне установлена широкая двуспальная кровать, а в гостиной есть диван-кровать. Квартира имеет отдельный вход, собственную ванную комнату, балкон и террасу. Кухня полностью оборудована: есть холодильник, плита, духовка, микроволновая печь, посудомоечная машина и кофеварка. Также гостям доступны стиральная и сушильная машины, кондиционер, телевизор с плоским экраном, звукоизоляция и бесплатный Wi-Fi.

Апартаменты на Дерибасовской с 1 спальней. Фото: скриншот Booking.com

Бюджетный сегмент

Если главное — не тратить лишнего на жилье, то есть несколько вариантов: аренда небольшой квартиры или место в хостеле. Квартира обеспечивает больше уединения и часто имеет кухню, что позволяет сэкономить на походах в кафе, а хостел обычно ещё сильнее сокращает расходы. На отдельные апартаменты стоит рассчитывать примерно на 600–1 500 гривен за ночь, тогда как хостел может стоить дешевле — в зависимости от района, формата комнаты и сезона. Часто такие варианты расположены дальше от центра, зато среди них можно найти жилье поближе к морю или пляжам. Это хороший вариант для короткой поездки, когда большую часть времени всё равно проводишь в городе, а от жилья требуются прежде всего базовые удобства и нормальное место для отдыха.

Апартаменты в Вишневом переулке

Квартира расположена в районе Большого Фонтана. До Дерибасовской отсюда примерно 11–12 километров: на общественном транспорте дорога займет ориентировочно 45–60 минут, на автомобиле — около 25–35 минут, а пешком — более 2 часов. Точное время зависит от трафика и ожидания транспорта. Зато пляж Золотой Берег расположен значительно ближе — примерно в 1,4 км, или в 17–20 минутах ходьбы.

Апартаменты в Вишневом переулке. Фото: скриншот Booking.com

Номер-студио для двух взрослых предлагается примерно за 1194 гривны за две ночи. Таким образом, одна ночь обойдется примерно в 597 гривен. Площадь студии составляет 20 м². В ней есть одна двуспальная и одна односпальная кровать, поэтому жилье подойдет для двух или трех гостей. Студия имеет отдельный вход, собственную ванную комнату с ванной и душем, а также кухню, оборудованную холодильником, плитой, электрочайником и необходимой посудой. Также предусмотрены отопление, бесплатный Wi-Fi, утюг и место для хранения одежды. Из окон открывается вид на сад. На территории есть садовая мебель, зона для пикника и оборудование для барбекю, а неподалеку доступна бесплатная общественная парковка.

Номер-студия в Вишневом переулке. Фото: скриншот Booking.com

Хостел «Пристойный»

Хостел расположен на улице Бориса Литвака в исторической части Одессы. До Дерибасовской отсюда около 1,3–1,5 км: пешком можно дойти примерно за 15–20 минут, на общественном транспорте — за 10–15 минут, а на автомобиле — примерно за 5–10 минут в зависимости от загруженности дорог.

Хостел «Пристойный». Фото: скриншот Booking.com

Двухместный номер для двух взрослых предлагают за 1000 гривен за две ночи, то есть примерно по 500 гривен за ночь. Площадь номера составляет 14 м². В нём установлена одна двуспальная кровать, а среди удобств указаны вентилятор, электрочайник, обеденная зона, постельное бельё и собственная терраса. Номер предназначен для некурящих. Гости могут пользоваться общей кухней, бесплатным Wi-Fi, душем и туалетом. Размещение с домашними животными разрешается по предварительному запросу, но может потребовать дополнительной оплаты. На территории также есть общественная автостоянка, которую нужно бронировать заранее; её стоимость составляет 50 гривен в сутки.

Номер в хостеле «Пристойный». Фото: скриншот Booking.com

Поесть на любой бюджет

В Одессе можно потратить на обед совсем немного, а можно оставить в ресторане несколько тысяч. И интересно, что впечатления от этого не всегда напрямую зависят от суммы в чеке. Где-то главную роль играют кухня и сервис, где-то — скорость и удобство, а где-то достаточно одного домашнего блюда, чтобы почувствовать колорит.

Дача на Французском бульваре

Ресторан в стиле старой одесской дачи: большой зеленый сад, домашние интерьеры и меню с акцентом на местную классику — форшмак, тюльку, вареники, фаршированную рыбу и черноморский улов. Цены здесь выше средних. Закуски в основном стоят 400–600 грн: форшмак — 468 грн, икра из "синеньких" — 426 грн, тюлька — 496 грн. Основные блюда — примерно 500–800 грн, хотя рыба, морепродукты и премиальные позиции могут стоить более 1000 грн. Если заказать закуску, основное блюдо и напиток, ориентировочный средний чек составит около 1000–1500 грн на человека или 2000–3000 грн на двоих.

Меню ресторана "Дача". Фото: скриншот с сайта

City Buffet

Сеть ресторанов самообслуживания с большим выбором домашних блюд из самых известных заведений сети — "Уточ-Кино" на Дерибасовской. По ценам CityBuffet можно отнести к среднему демократичному сегменту. Супы стоят примерно 60–100 грн, гарниры — 40–80 грн, салаты — преимущественно 60–120 грн, мясные блюда — около 80–160 грн. Например, борщ стоит 74 грн, пюре — 55 грн, котлета по-киевски — 125 грн, куриный шашлык — 157 грн. Если взять салат или суп, основное блюдо с гарниром и напиток, средний чек составит примерно 350–500 грн на человека или 700–1000 грн на двоих. Десерт или дополнительные блюда легко увеличат сумму. Это формат для тех, кому нужен быстрый и сытный обед без ресторанного счёта: не самая дешёвая столовая, но и далеко не ресторан премиум-класса.

Меню City Buffet. Фото: скриншот citybuffet.com.ua

Семь ветров

Неприметная бутербродная возле Соборной площади давно уже стала легендарной частью старой гастрономической Одессы. Репутацию зарабатывали годами, поэтому недорогой домашний перекус с одесским колоритом знают даже за пределами города. Их "бессмертная классика", а именно бутерброд с сельдью, покорил не одно сердце. Что касается цен, то картофельное пюре или фри стоят около 75 грн, пюре с грибами — 110 грн, салаты — примерно от 80 грн за простые варианты до 220 грн за «Цезарь». Бутерброды — ориентировочно 85–130 грн. То есть бюджетный перекус на двоих можно уложиться примерно в 300–400 грн: например, взять два бутерброда и по простому гарниру или салату. Если добавить напитки или что-то более сытное, стоит рассчитывать уже примерно на 450–600 грн на двоих.

"Семь ветров". Фото: Google Maps

В Одессе не обязательно тратить много, чтобы хорошо провести время, но при желании можно добавить больше комфорта, сервиса и престижа. Если ориентироваться на средний сегмент, то две ночи обойдутся примерно в 6 тысяч гривен на двоих, а на питание стоит заложить ещё около 2–3 тысяч гривен. Таким образом, средний бюджет на выходные для двоих составляет ориентировочно 9 тысяч гривен, без учета проезда, развлечений и дополнительных расходов. А бархатный сезон только добавляет поездке плюсов: цены снизились, меньше жары и людей, но летнее настроение сохраняется.

Ранее Новини.LIVE рассказывали об актуальных ценах на одесском Привозе. Журналисты выяснили, сколько стоят овощи, фрукты, мясо, молочная продукция и рыба, а также как изменился спрос после завершения летнего сезона.

Ранее журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, делают ли они запасы продуктов на случай перебоев с поставками. Горожане рассказали, что покупают впрок, опасаются ли дефицита и как готовятся к возможным проблемам с логистикой.