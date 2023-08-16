"Оксамитовий сезон" в одеській опері: який репертуар
В Одеській опері стартує "Оксамитовий сезон". Фестиваль відчинить свої двері для глядачів 24 серпня.
Про це повідомляє Одеська опера.
"Одеський національний академічний театр опери та балету запрошує на VIIІ Міжнародний фестиваль мистецтв "Оксамитовий сезон в Одеській опері". Попри суворі виклики сьогодення; труднощі, що пов’язані з роботою театру в умовах воєнного часу, ми зберігаємо вірність традиції! Символічно, що фестиваль відкриється у День Незалежності України – 24 серпня", — йдеться в повідомленні.
Репертуар "Оксамитового сезону"
Всього в фестивалі представлено вистав та концертів. Квитки вартістю від 100 до 650 гривень. Їх можна придбати за посиланням по назві.
- 1.09 — Трубадур. Джузеппе Верді. Опера на 4 дії (виконується з одним антрактом). Лібрето Сальваторе Каммарано за однойменною драмою Антоніо Гарсіа Гутьєрреса.
- 2.09 — Баядерка. Людвіг Мінкус. Балет на 3 дії. Присвята загиблому на фронті артисту балету театру Ростиславу Янчишену.
- 3.09 — Дюймовонька. Юрій Шевченко. Балет на дві дії. Лібрето Миколи Бровченка за мотивами однойменної казки Ганса Крістіана Андерсена
- 8.09 — Українська Одісея. Концерт Національного одеського філармонійного оркестру.
- 9.09 — Дон Кіхот. Людвиг Мінкус. Балет на 2 дії за мотивами однойменного роману Мігеля де Сервантеса.
- 10.09 — Богема. Джакомо Пуччіні. Опера на 4 дії, виконується з одним антрактом. Лібрето Луїджі Ілліка та Джузеппе Джакози. По книзі Мюрже "Сцени богемного життя".
- 15.09 — Жизель. Адольф Шарль Адан. Балет на 2 дії. Лібрето Теофіла Готьє, Жюля-Анрі Вернуа де Сен-Жоржа, Жана Коралі.
- 16.09 — Мадам Баттерфляй. Джакомо Пуччіні. Лібрето Луїджі Ілліки та Джузеппе Джакози за мотивами п’єси Давида Беласко та повісті Джона Лютера Лонга "Гейша".
- 22.09 — "Прийдешній геній. Ukraine Classic NEXT". Гала-імпреза: обдаровані діти, молоді таланти, солісти та артисти Одеської опери у супроводі оркестру театру.
- 23.09 — Флорія Тоска. Джакомо Пуччіні. Опера виконується з двома антрактами. Лібрето Луїджі Ілліки та Джузеппе Джакози за однойменною драмою Віктор’єна Сарду.
Нагадаємо, в рамках 14-го Одеського міжнародного кінофестивалю, запланованого на період з 19 по 26 серпня, глядачі матимуть нагоду насолодитися унікальним блоком спеціальних показів під назвою "Фестиваль Фестивалів". Він нараховує три фільми, що вже отримали нагороди на різних міжнародних фестивалях.