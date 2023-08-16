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"Оксамитовий сезон" в одеській опері: який репертуар

16 серпня 2023 19:30
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Анна Мурадова
Редактор
"Оксамитовий сезон" в одеській опері: який репертуар
Балет “Дон Кіхот”. Фото: Одеська опера
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одеській опері стартує "Оксамитовий сезон". Фестиваль відчинить свої двері для глядачів 24 серпня. 

Про це повідомляє Одеська опера. 

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"Одеський національний академічний театр опери та балету запрошує на VIIІ Міжнародний фестиваль мистецтв "Оксамитовий сезон в Одеській опері". Попри суворі виклики сьогодення; труднощі, що пов’язані з роботою театру в умовах воєнного часу, ми зберігаємо вірність традиції! Символічно, що фестиваль відкриється у День Незалежності України – 24 серпня", — йдеться в повідомленні. 

Репертуар "Оксамитового сезону"

Всього в фестивалі представлено вистав та концертів. Квитки вартістю від 100 до 650 гривень. Їх можна придбати за посиланням по назві.  

  • 1.09 — Трубадур. Джузеппе Верді. Опера на 4 дії (виконується з одним антрактом). Лібрето Сальваторе Каммарано за однойменною драмою Антоніо Гарсіа Гутьєрреса.
  • 2.09 — Баядерка. Людвіг Мінкус. Балет на 3 дії. Присвята загиблому на фронті артисту балету театру Ростиславу Янчишену.
  • 3.09 — Дюймовонька. Юрій Шевченко. Балет на дві дії. Лібрето Миколи Бровченка за мотивами однойменної казки Ганса Крістіана Андерсена
  • 8.09 — Українська Одісея. Концерт Національного одеського філармонійного оркестру.
  • 9.09 — Дон Кіхот. Людвиг Мінкус. Балет на 2 дії за мотивами однойменного роману Мігеля де Сервантеса.
  • 10.09 — Богема. Джакомо Пуччіні. Опера на 4 дії, виконується з одним антрактом. Лібрето Луїджі Ілліка та Джузеппе Джакози. По книзі Мюрже "Сцени богемного життя".
  • 15.09 — Жизель. Адольф Шарль Адан. Балет на 2 дії. Лібрето Теофіла Готьє, Жюля-Анрі Вернуа де Сен-Жоржа, Жана Коралі. 
  • 16.09 — Мадам Баттерфляй. Джакомо Пуччіні. Лібрето Луїджі Ілліки та Джузеппе Джакози за мотивами п’єси Давида Беласко та повісті Джона Лютера Лонга "Гейша".
  • 22.09 — "Прийдешній геній. Ukraine Classic NEXT". Гала-імпреза: обдаровані діти, молоді таланти, солісти та артисти Одеської опери у супроводі оркестру театру.
  • 23.09 — Флорія Тоска. Джакомо Пуччіні. Опера виконується з двома антрактами. Лібрето Луїджі Ілліки та Джузеппе Джакози за однойменною драмою Віктор’єна Сарду. 
Афіша "Оксамитового сезону" в Одеській опері. Фото: Одеська опера
Афіша "Оксамитового сезону" в Одеській опері. Фото: Одеська опера

Нагадаємо, в рамках 14-го Одеського міжнародного кінофестивалю, запланованого на період з 19 по 26 серпня, глядачі матимуть нагоду насолодитися унікальним блоком спеціальних показів під назвою "Фестиваль Фестивалів". Він нараховує три фільми, що вже отримали нагороди на різних міжнародних фестивалях. 

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