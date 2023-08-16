"Бархатный сезон" в одесской опере: какой репертуар
В Одесской опере стартует "Бархатный сезон". Фестиваль откроет свои двери для зрителей 24 августа.
Об этом сообщает Одесская опера.
"Одесский национальный академический театр оперы и балета приглашает на VII Международный фестиваль искусств "Бархатный сезон в Одесской опере". Несмотря на строгие вызовы настоящего; трудности, связанные с работой театра в условиях военного времени, мы сохраняем верность традиции! Символично, что фестиваль откроется в День Независимости Украины — 24 августа", — говорится в сообщении.
Репертуар "Бархатного сезона"
Всего в фестивале представлены представления и концерты. Билеты стоимостью от 100 до 650 грн. Их можно приобрести по ссылке по названию.
- 1.09 — Трубадур. Джузеппе Верди. Опера в 4 действия (выполняется с одним антрактом). Либретто Сальваторе Каммарано по одноименной драме Антонио Гарсиа Гутьерреса.
- 2.09 — Баядерка. Людвиг Минкус. Балет в 3 действиях. Посвящение погибшему на фронте артисту балета театра Ростиславу Янчишену.
- 3.09 — Дюймовочка. Юрий Шевченко. Балет в двух действиях. Либретто Николая Бровченко по мотивам одноименной сказки Ганса Кристиана Андерсена
- 8.09 — Украинская Одиссея. Концерт Национального одесского филармонического оркестра.
- 9.09 — Дон Кихот. Людвиг Минкус. Балет в 2 действиях по мотивам одноименного романа Мигеля де Сервантеса.
- 10.09 — Богема. Джакомо Пуччини. Опера в 4 действия, выполняется с одним антрактом. Либретто Луиджи Илика и Джузеппе Джакозы. По книге Мюрже "Сцены богемной жизни".
- 15.09 — Жизель. Адольф Шарль Адан. Балет в 2 действиях. Либретто Теофила Готье, Жюля-Анри Вернуа де Сен-Жоржа, Жана Коралли.
- 16.09 — Мадам Баттерфляй. Джакомо Пуччини. Либретто Луиджи Ильики и Джузеппе Джакозы по мотивам пьесы Давида Беласко и повести Джона Лютера Лонга "Гейша".
- 22.09 — "Грядущий гений. Ukraine Classic NEXT". Гала-импреза: одаренные дети, молодые таланты, солисты и артисты Одесской оперы в сопровождении оркестра театра.
- 23.09 — Флория Тоска. Джакомо Пуччини. Опера производится с двумя антрактами. Либретто Луиджи Ильики и Джузеппе Джакозы по одноименной драме Викторьена Сарду.
Напомним, в рамках 14-го Одесского международного кинофестиваля, запланированного на период с 19 по 26 августа, зрители смогут насладиться уникальным блоком специальных показов под названием "Фестиваль Фестивалов". Он насчитывает три фильма, которые уже получили награды на разных международных фестивалях.