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"Бархатный сезон" в одесской опере: какой репертуар

16 августа 2023 19:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Бархатный сезон" в одесской опере: какой репертуар
Балет "Дон Кихот". Фото: Одесская опера
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесской опере стартует "Бархатный сезон". Фестиваль откроет свои двери для зрителей 24 августа.

Об этом сообщает Одесская опера.

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"Одесский национальный академический театр оперы и балета приглашает на VII Международный фестиваль искусств "Бархатный сезон в Одесской опере". Несмотря на строгие вызовы настоящего; трудности, связанные с работой театра в условиях военного времени, мы сохраняем верность традиции! Символично, что фестиваль откроется в День Независимости Украины — 24 августа", — говорится в сообщении.

Репертуар "Бархатного сезона"

Всего в фестивале представлены представления и концерты. Билеты стоимостью от 100 до 650 грн. Их можно приобрести по ссылке по названию.

  • 1.09 — Трубадур. Джузеппе Верди. Опера в 4 действия (выполняется с одним антрактом). Либретто Сальваторе Каммарано по одноименной драме Антонио Гарсиа Гутьерреса.
  • 2.09 — Баядерка. Людвиг Минкус. Балет в 3 действиях. Посвящение погибшему на фронте артисту балета театра Ростиславу Янчишену.
  • 3.09 — Дюймовочка. Юрий Шевченко. Балет в двух действиях. Либретто Николая Бровченко по мотивам одноименной сказки Ганса Кристиана Андерсена
  • 8.09 — Украинская Одиссея. Концерт Национального одесского филармонического оркестра.
  • 9.09 — Дон Кихот. Людвиг Минкус. Балет в 2 действиях по мотивам одноименного романа Мигеля де Сервантеса.
  • 10.09 — Богема. Джакомо Пуччини. Опера в 4 действия, выполняется с одним антрактом. Либретто Луиджи Илика и Джузеппе Джакозы. По книге Мюрже "Сцены богемной жизни".
  • 15.09 — Жизель. Адольф Шарль Адан. Балет в 2 действиях. Либретто Теофила Готье, Жюля-Анри Вернуа де Сен-Жоржа, Жана Коралли.
  • 16.09 — Мадам Баттерфляй. Джакомо Пуччини. Либретто Луиджи Ильики и Джузеппе Джакозы по мотивам пьесы Давида Беласко и повести Джона Лютера Лонга "Гейша".
  • 22.09 — "Грядущий гений. Ukraine Classic NEXT". Гала-импреза: одаренные дети, молодые таланты, солисты и артисты Одесской оперы в сопровождении оркестра театра.
  • 23.09 — Флория Тоска. Джакомо Пуччини. Опера производится с двумя антрактами. Либретто Луиджи Ильики и Джузеппе Джакозы по одноименной драме Викторьена Сарду.
Афиша "Бархатного сезона" в Одесской опере. Фото: Одесская опера
Афиша "Бархатного сезона" в Одесской опере. Фото: Одесская опера

Напомним, в рамках 14-го Одесского международного кинофестиваля, запланированного на период с 19 по 26 августа, зрители смогут насладиться уникальным блоком специальных показов под названием "Фестиваль Фестивалов". Он насчитывает три фильма, которые уже получили награды на разных международных фестивалях.

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