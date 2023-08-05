Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Стартував продаж квитків на ОМКФ у Чернівцях: яка вартість arrow

Стартував продаж квитків на ОМКФ у Чернівцях: яка вартість

5 серпня 2023 11:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У Чернівцях стартував продаж квитків на ОМКФ
Кінофестиваль біля оперного театру. Фото: ОМКФ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Вже другий рік поспіль Одеський міжнародний кінофестиваль відбуватиметься частково за межами Одеси. Цьогоріч митців гостинно прийняли Чернівці, де вже розпочався продаж квитків.

Про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці Odesa International Film Festival.

Читайте також:

"Зверніть увагу, що цьогоріч фестивальних абонементів на ОМКФ не передбачено. Перегляд фільмів програм фестивалю здійснюється виключно за квитками або наявністю акредитації ЗМІ, Film Industry Office та "Літня кіношкола"", — йдеться у повідомленні.

За інформацією кіномитців, квитки можна купити онлайн за посиланням або у касі Культурно-мистецького центра ім. І. Миколайчука зі знижкою 10% за умови оплати картою MasterCard.

Вартість квитків

Зазначимо, що вартість варіюється від 50 до 100 гривень, де 50 — пільговий квиток і 100 — звичайний вхідний. 

"Квитки можна придбати заздалегідь на кожен з фільмів та максимально ефективно спланувати свій час та власний розклад переглядів стрічок", — наголошують організатори. 

Що відомо про ОМКФ

Одеський міжнародний кінофестиваль — один із найбільших і найбільш очікуваних кінофестивалів України, що привертає увагу не лише місцевих жителів, але й кіношанувальників з усього світу. Фестиваль проводиться в Одесі щороку з 2010 року і є однією з головних культурних подій міста.

У 2015 році ОМКФ став першим кінофестивалем в Україні, який отримав статус "A" від Федерації кінематографічних продюсерів (FIAPF), що підтверджує високий рівень фестивалю та його міжнародний статус.

Нагадаємо, у рамках 14-го Одеського міжнародного кінофестивалю, запланованого на період з 19 по 26 серпня, глядачі матимуть нагоду насолодитися унікальним блоком спеціальних показів під назвою "Фестиваль Фестивалів". Він нараховує три фільми, що вже отримали нагороди на різних міжнародних фестивалях. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз