У Чернівцях стартував продаж квитків на ОМКФ

Кінофестиваль біля оперного театру. Фото: ОМКФ

Вже другий рік поспіль Одеський міжнародний кінофестиваль відбуватиметься частково за межами Одеси. Цьогоріч митців гостинно прийняли Чернівці, де вже розпочався продаж квитків.

Про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці Odesa International Film Festival.

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"Зверніть увагу, що цьогоріч фестивальних абонементів на ОМКФ не передбачено. Перегляд фільмів програм фестивалю здійснюється виключно за квитками або наявністю акредитації ЗМІ, Film Industry Office та "Літня кіношкола"", — йдеться у повідомленні.

За інформацією кіномитців, квитки можна купити онлайн за посиланням або у касі Культурно-мистецького центра ім. І. Миколайчука зі знижкою 10% за умови оплати картою MasterCard.

Вартість квитків

Зазначимо, що вартість варіюється від 50 до 100 гривень, де 50 — пільговий квиток і 100 — звичайний вхідний.

"Квитки можна придбати заздалегідь на кожен з фільмів та максимально ефективно спланувати свій час та власний розклад переглядів стрічок", — наголошують організатори.

Що відомо про ОМКФ

Одеський міжнародний кінофестиваль — один із найбільших і найбільш очікуваних кінофестивалів України, що привертає увагу не лише місцевих жителів, але й кіношанувальників з усього світу. Фестиваль проводиться в Одесі щороку з 2010 року і є однією з головних культурних подій міста.

У 2015 році ОМКФ став першим кінофестивалем в Україні, який отримав статус "A" від Федерації кінематографічних продюсерів (FIAPF), що підтверджує високий рівень фестивалю та його міжнародний статус.

Нагадаємо, у рамках 14-го Одеського міжнародного кінофестивалю, запланованого на період з 19 по 26 серпня, глядачі матимуть нагоду насолодитися унікальним блоком спеціальних показів під назвою "Фестиваль Фестивалів". Він нараховує три фільми, що вже отримали нагороди на різних міжнародних фестивалях.