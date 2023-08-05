У Чернівцях стартував продаж квитків на ОМКФ

Стартував продаж квитків на ОМКФ у Чернівцях: яка вартість
Вже другий рік поспіль Одеський міжнародний кінофестиваль відбуватиметься частково за межами Одеси. Цьогоріч митців гостинно прийняли Чернівці, де вже розпочався продаж квитків.
Про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці Odesa International Film Festival.
"Зверніть увагу, що цьогоріч фестивальних абонементів на ОМКФ не передбачено. Перегляд фільмів програм фестивалю здійснюється виключно за квитками або наявністю акредитації ЗМІ, Film Industry Office та "Літня кіношкола"", — йдеться у повідомленні.
За інформацією кіномитців, квитки можна купити онлайн за посиланням або у касі Культурно-мистецького центра ім. І. Миколайчука зі знижкою 10% за умови оплати картою MasterCard.
Вартість квитків
Зазначимо, що вартість варіюється від 50 до 100 гривень, де 50 — пільговий квиток і 100 — звичайний вхідний.
"Квитки можна придбати заздалегідь на кожен з фільмів та максимально ефективно спланувати свій час та власний розклад переглядів стрічок", — наголошують організатори.
Що відомо про ОМКФ
Одеський міжнародний кінофестиваль — один із найбільших і найбільш очікуваних кінофестивалів України, що привертає увагу не лише місцевих жителів, але й кіношанувальників з усього світу. Фестиваль проводиться в Одесі щороку з 2010 року і є однією з головних культурних подій міста.
У 2015 році ОМКФ став першим кінофестивалем в Україні, який отримав статус "A" від Федерації кінематографічних продюсерів (FIAPF), що підтверджує високий рівень фестивалю та його міжнародний статус.
Нагадаємо, у рамках 14-го Одеського міжнародного кінофестивалю, запланованого на період з 19 по 26 серпня, глядачі матимуть нагоду насолодитися унікальним блоком спеціальних показів під назвою "Фестиваль Фестивалів". Він нараховує три фільми, що вже отримали нагороди на різних міжнародних фестивалях.