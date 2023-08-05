В Черновцах стартовала продажа билетов на ОМКФ

Кинофестиваль возле оперного театра. Фото: ОМКФ

Уже второй год Одесский международный кинофестиваль будет проходить частично за пределами Одессы. В этом году художников гостеприимно приняли Черновцы, у которых уже началась продажа билетов.

Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Odesa International Film Festival.

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"Обратите внимание, что в этом году фестивальные абонементы на ОМКФ не предусмотрены. Просмотр фильмов программ фестиваля осуществляется исключительно по билетам или наличию аккредитации СМИ, Film Industry Office и "Летняя киношкола"", — говорится в сообщении.

По информации кинохудожников, билеты можно купить онлайн по ссылке или в кассе Культурно-художественного центра им. И. Миколайчука со скидкой 10% при оплате картой MasterCard.

Стоимость билетов

Отметим, что стоимость варьируется от 50 до 100 гривен, где 50 – льготный билет и 100 — обычный входной.

"Билеты можно приобрести заранее на каждый из фильмов и максимально эффективно спланировать свое время и собственное расписание просмотров лент", — отмечают организаторы.

Что известно об ОМКФ

Одесский международный кинофестиваль — один из самых больших и ожидаемых кинофестивалей Украины, привлекающий внимание не только местных жителей, но и кинолюбителей со всего мира. Фестиваль проводится в Одессе каждый год с 2010 года и является одним из главных культурных событий города.

В 2015 году ОМКФ стал первым кинофестивалем в Украине, получившим статус "A" от Федерации кинематографических продюсеров (FIAPF), подтверждающий высокий уровень фестиваля и его международный статус.

Напомним, в рамках 14-го Одесского международного кинофестиваля, запланированного на период с 19 по 26 августа, зрители смогут насладиться уникальным блоком специальных показов под названием "Фестиваль Фестивалей". Он насчитывает три фильма, которые уже получили награды на разных международных фестивалях.