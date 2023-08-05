В Черновцах стартовала продажа билетов на ОМКФ

Стартовала продажа билетов на ОМКФ в Черновцах: какая стоимость
Уже второй год Одесский международный кинофестиваль будет проходить частично за пределами Одессы. В этом году художников гостеприимно приняли Черновцы, у которых уже началась продажа билетов.
Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Odesa International Film Festival.
"Обратите внимание, что в этом году фестивальные абонементы на ОМКФ не предусмотрены. Просмотр фильмов программ фестиваля осуществляется исключительно по билетам или наличию аккредитации СМИ, Film Industry Office и "Летняя киношкола"", — говорится в сообщении.
По информации кинохудожников, билеты можно купить онлайн по ссылке или в кассе Культурно-художественного центра им. И. Миколайчука со скидкой 10% при оплате картой MasterCard.
Стоимость билетов
Отметим, что стоимость варьируется от 50 до 100 гривен, где 50 – льготный билет и 100 — обычный входной.
"Билеты можно приобрести заранее на каждый из фильмов и максимально эффективно спланировать свое время и собственное расписание просмотров лент", — отмечают организаторы.
Что известно об ОМКФ
Одесский международный кинофестиваль — один из самых больших и ожидаемых кинофестивалей Украины, привлекающий внимание не только местных жителей, но и кинолюбителей со всего мира. Фестиваль проводится в Одессе каждый год с 2010 года и является одним из главных культурных событий города.
В 2015 году ОМКФ стал первым кинофестивалем в Украине, получившим статус "A" от Федерации кинематографических продюсеров (FIAPF), подтверждающий высокий уровень фестиваля и его международный статус.
Напомним, в рамках 14-го Одесского международного кинофестиваля, запланированного на период с 19 по 26 августа, зрители смогут насладиться уникальным блоком специальных показов под названием "Фестиваль Фестивалей". Он насчитывает три фильма, которые уже получили награды на разных международных фестивалях.