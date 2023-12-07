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Окупанти нарощують атаки ударними безпілотниками, — Братчук

7 грудня 2023 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Окупанти нарощують атаки ударними безпілотниками, — Братчук
Робота протиповітряної оборони. Фото: ПК "Північ"
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Протягом останніх кількох днів росіяни активізували атаки ударними БпЛА. Зокрема, найбільше від ворожих ударів потерпає саме південь. 

Про це в етері марафону "Ми — Україна" розповів речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук

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За інформацією Братчука, під час вчорашньої атаки ворожі дрони заходили з моря на південь Одещини, намагаючись змінювати маршрут для ускладнення роботи ППО. 

Дрони порушили повітряний простір Румунії та Молдови

Крім того, речник УДА зазначив, що ворожі БпЛА, пролітаючи повз кордон, порушили повітряний простір сусідніх країн.

"Цій інформації цілком можна довіряти, адже ворог раніше вже використовував таку тактику, залітаючи на територію Румунії. Саме таким чином росіяни намагаються обійти ППО регіону", — сказав Братчук. 

Нагадаємо, на тлі підготовки до нових масованих обстрілів енергетичної інфраструктури України, ворог шукає нові тактики удару. Наразі відпрацьовується схема "полювання" на ППО протягом усієї ночі.

Також ми писали, що російські війська продовжують завдавати ударів по Україні ракетами та дронами. Їх основною мішенню лишається критично важлива інфраструктура. Втім, Сили оборони України активно завдають ворогу колосальних втрат як в особовому складі, так і у військовій техніці.

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