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Оккупанты наращивают атаки ударными беспилотниками, — Братчук

7 декабря 2023 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Оккупанты наращивают атаки ударными беспилотниками, — Братчук
Работа противовоздушной обороны. Фото: ВК "Север"
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В последние несколько дней россияне активизировали атаки ударными БпЛА. В частности, больше всего от вражеских ударов страдает именно юг.

Об этом в эфире марафона "Мы — Украина" рассказал спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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По информации Братчука, во время вчерашней атаки вражеские дроны заходили с моря на юг Одесской области, пытаясь менять маршрут для усложнения работы ПВО.

Дроны нарушили воздушное пространство Румынии и Молдовы.

Кроме того, спикер УДА отметил, что вражеские БпЛА, пролетая мимо границы, нарушили воздушное пространство соседних стран.

"Этой информации вполне можно доверять, ведь враг раньше уже использовал такую тактику, залетая на территорию Румынии. Именно таким образом россияне пытаются обойти ПВО региона", — сказал Братчук.

Напомним, на фоне подготовки к новым массированным обстрелам энергетической инфраструктуры Украины враг ищет новые тактики удара. Сейчас отрабатывается схема "охоты" на ПВО в течение всей ночи.

Также мы писали, что российские войска продолжают наносить удары по Украине ракетами и дронами. Их основной мишенью остается критично важная инфраструктура. Впрочем, Силы обороны Украины активно наносят врагу колоссальные потери как в личном составе, так и в военной технике.

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