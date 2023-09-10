Окупанти випустили на волю вбивцю 11-річної дитини з Одещини

Микола Тарасов на лаві підсудних. Фото: Руслан Форостяк

Під час окупації Херсона росіяни випустили з-під варти вбивцю 11-річної дитини. Миколу Тарасова засудили до 15 років за ґратами, проте наразі його місце перебування невідоме.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив колишній радник голови ГУНП Одещини Руслан Форостяк.

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За його словами, під час окупації міста росіяни випустили з колонії усіх ув'язнених.

Деталі справи

У 2021 році прокуратура вимагала засудити вбивцю до довічного ув'язнення, проте Одеський апеляційний суд залишив у силі вирок.

"Між іншим. Вбивця та кат 11 річної Даші Лук'яненко — засуджений Микола Тарасов відбував свій 15 річний термін ув'язнення в Херсоні. Після звільнення правобережжя Херсонської області та виправного закладу, його вже там не було, десь зник під час окупації, кажуть окупанти відпустили всіх ув'язнених. Ще одна гримаса війни", — написав Форостяк.

Вбивство дитини

11-річна Дарина Лук'яненко зникла вдень 13 червня 2019 року у смт Іванівка Одеської області. Впродовж кількох днів її шукали рідні, поліція, односельці, волонтери. За тиждень тіло дівчинки знайшли у вигрібній ямі будинку 22-річного мешканця Іванівки Миколи Тарасова, який був сусідом дівчинки та добре її знав.

Зазначимо, що тоді Тарасов разом з односельцями й волонтерами "брав участь у пошуках" дівчинки. Проте його затримали й повідомили про підозру.

Під час допиту Тарасов зізнався, що спочатку душив дівчинку в коридорі, потім роздягнув її, але нібито нічого з нею не робив. А потім зарізав. Він кинув її тіло у вигрібну яму, а речі облив бензином і спалив. Основною причиною смерті 11-річної Дарини Лук'яненко стали колото-різані рани шиї, нанесені гострим предметом, з пошкодженням сонної артерії.

Нагадаємо, в Одесі працівниця благодійного фонду вбила свого чоловіка. Правоохоронці повідомляють, що вона протягом довгого часу потерпала від домашнього насилля.