оккупанты выпустили на свободу убийцу 11-летнего ребенка из Одесщины

Николай Тарасов на скамье подсудимых. Фото: Руслан Форостяк

Во время оккупации Херсона россияне выпустили из-под стражи убийцу 11-летнего ребенка. Николая Тарасова приговорили к 15 годам за решеткой, однако пока его местонахождение неизвестно.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший советник главы ГУНП Одесчины Руслан Форостяк.

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По его словам, во время оккупации города россияне отпустили из колонии всех заключенных.

Детали дела

В 2021 году прокуратура требовала приговорить убийцу к пожизненному заключению, однако Одесский апелляционный суд оставил в силе приговор.

"Между прочим. Убийца и палач 11-летней Даши Лукьяненко — осужденный Николай Тарасов отбывал свой 15-летний срок заключения в Херсоне. После освобождения правобережья Херсонской области и исправительного заведения его уже там не было, где-то исчез во время оккупации, говорят, оккупанты отпустили всех заключенных. Еще одна гримаса войны", — написал Форостяк.

Убийство ребенка

11-летняя Дарья Лукьяненко исчезла днем 13 июня 2019 в пгт Ивановка Одесской области. В течение нескольких дней ее искали родные, полиция, односельчане, волонтеры. Через неделю тело девочки нашли в выгребной яме дома 22-летнего жителя Ивановки Николая Тарасова, который был соседом девочки и хорошо знал ее.

Отметим, что тогда Тарасов вместе с односельчанами и волонтерами "участвовал в поисках" девочки. Однако его задержали и сообщили о подозрении.

Во время допроса Тарасов признался, что сначала душил девочку в коридоре, потом раздел ее, но якобы ничего с ней не делал. А потом зарезал. Он бросил ее тело в выгребную яму, а вещи облил бензином и сжег. Основной причиной смерти 11-летней Дарьи Лукьяненко стали колото-резаные раны шеи, нанесенные острым предметом, с повреждением сонной артерии.

Напомним, в Одессе работница благотворительного фонда убила своего супруга. Правоохранители сообщают, что она долгое время страдала от домашнего насилия.