Окупанти випустили по Одещині протирадіолокаційну ракету
Вчора, 14 листопада, під час оголошення повітряної тривоги, ворог спрямував на Одеську область протирадіолокаційну крилату ракету Х-31П. Наразі відомо, що боєприпас влучив у поле. Руйнувань та постраждалих немає.
Про це повідомили у Силах оборони півдня України.
"Це чіткий сигнал про необхідність дотримання заходів безпеки під час тривог. Ворог випробовує нас на міцність, витримку і стійкість. Імовірно проміряє напрямки майбутніх атак", — йдеться у повідомленні військових.
Небезпечний боєприпас на узбережжі
Також штормове море прибило до берегів Миколаївської області протикорабельну міну. Відомо, що у наслідку детонації пошкоджено дві адміністративні будівлі. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Небезпека для відвідувачів пляжів
Через штормову погоду у Чорному морі зростає мінна небезпека. Існує висока ймовірність зриву морських мін з якорів та їх прибиття до берега, а також їхнього дрейфування вздовж узбережжя.
У разі виявлення морської міни або предметів, які схожі на неї, варто негайно повідомити за номером 102 без будь-яких спроб самостійної обробки.
Нагадаємо, сьогодні, 15 листопада у Чорному морі погіршилися погодні умови. Через шторм та туман ворог був вимушений завести більшість кораблів у пункти базування, проте загроза залишається.
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