Окупанти випустили по Одещині протирадіолокаційну ракету

Проліт ракети Х-31П. Фото: росЗМІ

Вчора, 14 листопада, під час оголошення повітряної тривоги, ворог спрямував на Одеську область протирадіолокаційну крилату ракету Х-31П. Наразі відомо, що боєприпас влучив у поле. Руйнувань та постраждалих немає.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

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"Це чіткий сигнал про необхідність дотримання заходів безпеки під час тривог. Ворог випробовує нас на міцність, витримку і стійкість. Імовірно проміряє напрямки майбутніх атак", — йдеться у повідомленні військових.

Небезпечний боєприпас на узбережжі

Також штормове море прибило до берегів Миколаївської області протикорабельну міну. Відомо, що у наслідку детонації пошкоджено дві адміністративні будівлі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Небезпека для відвідувачів пляжів

Через штормову погоду у Чорному морі зростає мінна небезпека. Існує висока ймовірність зриву морських мін з якорів та їх прибиття до берега, а також їхнього дрейфування вздовж узбережжя.

У разі виявлення морської міни або предметів, які схожі на неї, варто негайно повідомити за номером 102 без будь-яких спроб самостійної обробки.

Нагадаємо, сьогодні, 15 листопада у Чорному морі погіршилися погодні умови. Через шторм та туман ворог був вимушений завести більшість кораблів у пункти базування, проте загроза залишається.