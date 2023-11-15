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Окупанти випустили по Одещині протирадіолокаційну ракету

15 листопада 2023 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Окупанти випустили по Одещині протирадіолокаційну ракету
Проліт ракети Х-31П. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Вчора, 14 листопада, під час оголошення повітряної тривоги, ворог спрямував на Одеську область протирадіолокаційну крилату ракету Х-31П. Наразі відомо, що боєприпас влучив у поле. Руйнувань та постраждалих немає. 

Про це повідомили у Силах оборони півдня України. 

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"Це чіткий сигнал про необхідність дотримання заходів безпеки під час тривог. Ворог випробовує нас на міцність, витримку і стійкість. Імовірно проміряє напрямки майбутніх атак", — йдеться у повідомленні військових. 

Небезпечний боєприпас на узбережжі

Також штормове море прибило до берегів Миколаївської області протикорабельну міну. Відомо, що у наслідку детонації пошкоджено дві адміністративні будівлі. На щастя, обійшлося без постраждалих. 

Небезпека для відвідувачів пляжів

Через штормову погоду у Чорному морі зростає мінна небезпека. Існує висока ймовірність зриву морських мін з якорів та їх прибиття до берега, а також їхнього дрейфування вздовж узбережжя. 

У разі виявлення морської міни або предметів, які схожі на неї, варто негайно повідомити за номером 102 без будь-яких спроб самостійної обробки.

Нагадаємо, сьогодні, 15 листопада у Чорному морі погіршилися погодні умови. Через шторм та туман ворог був вимушений завести більшість кораблів у пункти базування, проте загроза залишається. 

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