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Оккупанты выпустили по Одесчине противорадиолокационную ракету

15 ноября 2023 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Оккупанты выпустили по Одесчине противорадиолокационную ракету
Пролет ракеты Х-31П. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Вчера, 14 ноября, во время объявления воздушной тревоги, враг направил на Одесскую область противорадиолокационную крылатую ракету Х-31П. По состоянию на сейчас известно, что боеприпас попал в поле. Разрушений и пострадавших нет.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

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"Это четкий сигнал о необходимости соблюдения мер безопасности во время тревог. Враг испытывает нас на прочность, выдержку и стойкость. Вероятно, промеряет направления будущих атак", — говорится в сообщении военных.

Опасный боеприпас на побережье

Также штормовое море прибило к берегам Николаевской области противокорабельную мину. Известно, что в результате детонации повреждены два административных здания. К счастью, обошлось без пострадавших.

Опасность для посетителей пляжей

Из-за штормовой погоды в Черном море растет минная опасность. Существует высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

В случае обнаружения морской мины или похожих на нее предметов следует немедленно сообщить по номеру 102 без каких-либо попыток самостоятельной обработки.

Напомним, сегодня, 15 ноября, в Черном море ухудшились погодные условия. Из-за шторма и тумана враг был вынужден завести большинство кораблей в пункты базирования, однако угроза остается.

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