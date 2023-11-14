Проліт ракети Х-31. Фото: росЗМІ

В Одесі оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку на півдні. Моніторингові канали повідомляють про цілі у напрямку півдня регіону.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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Загроза для півдня

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців регіону пройти до укриття та не покидати його до відбою. Попередньо відомо, про проліт ракети Х-31 у напрямку Татарбунарського та Білгород-Дністровського району.

"Жителі Білгород-Дністровського району, будь ласка, перебувайте в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги! Це важливо!", — йдеться у повідомленні Кіпера.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, до берегів Одеської області штормове море прибило чергову протикорабельну міну. Військові показали момент знищення небезпечного боєприпасу.