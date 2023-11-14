Пролет ракеты Х-31. Фото: росСМИ

В Одессе объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности на юге. Мониторинговые каналы сообщают о целях в направлении юга региона.

Об этом сообщили в воздушных силах Украины.

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Угроза для юга

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей региона пройти к укрытию и не покидать его до отбоя. Предварительно известно о пролете ракеты Х-31 в направлении Татарбунарского и Белгород-Днестровского района.

"Жители Белгород-Днестровского района, пожалуйста, находитесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги! Это важно!" — говорится в сообщении Кипера.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, к берегам Одесской области штормовое море прибило очередную противокорабельную мину. Военные показали момент уничтожения опасного боеприпаса.