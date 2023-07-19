Окупанти знищили в порту на Одещині 60 тисяч тонн зерна

Зруйнована портова інфраструктура. Фото: Міністерство відновлення

Ціллю атак були зернові термінали та інфраструктура портів Одеса та Чорноморськ. Експерти оцінюють, що для повного відновлення пошкоджених об'єктів знадобиться принаймні рік.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

Читайте також:

Знищення зерна в порту

У порту Чорноморська також було знищено 60 000 тонн зерна. Воно мало бути завантажене на великотоннажне судно і відправлене зерновим коридором ще 60 днів тому.

"Найбільше постраждала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group. Це терористичний акт не проти України, а проти всього світу. Продовольча безпека якого знову під загрозою. Людство опинилося в заручниках у країни терориста, яка шантажує весь світ голодом. Світ має відреагувати жорстко і відповідно до ситуації", — наголосив Микола Сольський.

Ціни на продукти зростуть

Міністр аграрної політики додав, що якщо Україна не зможе продовжувати експортувати продовольство, то населення найбідніших країн опиниться на межі виживання. Крім того, це також сильно вразить економіку не лише України, але й світу загалом. Ціни на зернові продукти зростуть, і не всі країни зможуть собі це дозволити, що призведе до підвищення цін на такі основні продукти, як борошно, крупи та мʼясо.

Нагадаємо, без "зернової угоди" ціна на зерно в Україні може почати знижуватися. Морські порти не можуть бути повністю замінені альтернативними шляхами вивезення українського збіжжя, оскільки минулого літа через порти вдалося експортувати 2-2,5 мільйони тонн зерна щомісяця.