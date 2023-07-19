Оккупанты уничтожили в порту на Одесщине 60 тысяч тонн зерна

Разрушена портовая инфраструктура. Фото: Министерство восстановления

Целью атак были зерновые терминалы и инфраструктура портов Одесса и Черноморск. Эксперты оценивают, что для полного восстановления поврежденных объектов понадобится минимум год.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

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Уничтожение зерна в порту

В порту Черноморска было уничтожено 60 000 тонн зерна. Оно должно было быть загружено на крупнотоннажное судно и отправлено зерновым коридором еще 60 дней назад.

"Больше всего пострадала зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group. Это террористический акт не против Украины, а против всего мира. Продовольственная безопасность которого снова под угрозой. Человечество оказалось в заложниках у страны террориста, шантажирующей весь мир голодом. Мир должен отреагировать жестко и в соответствии с ситуацией", — подчеркнул Николай Сольский.

Цены на продукты увеличатся

Министр аграрной политики добавил, что если Украина не сможет продолжать экспортировать продовольствие, то население беднейших стран окажется на грани выживания. Кроме того, это также сильно поразит экономику не только Украины, но и мира в целом. Цены на зерновые продукты вырастут, и не все страны смогут себе это позволить, что приведет к повышению цен на основные продукты, как мука, крупы и мясо.

Напомним, без "зернового соглашения" цена на зерно в Украине может начать снижаться. Морские порты не могут быть полностью заменены альтернативными путями вывоза украинского зерна, поскольку прошлым летом через порты удалось экспортировать 2 – 2,5 миллиона тонн ежемесячного зерна.