Олег Філімонов йде з політики

Будівля Одеської міської ради. Фото: ОМР

Відомий шоумен і депутат Олег Філімонов вирішив залишити Одеську міську раду. Його відставку розглянуть на черговій сесії.

Про це Новини.LIVE дізналися з опублікованого попереднього порядку денного сесії Одеської міської ради.

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Олег Філімонов залишає депутатство

Це питання винесуть на розгляд під час сесії, яка відбудеться 5 лютого. Як стало відомо, причиною такого рішення стала особиста заява, яку Філімонов подав раніше. Зазначимо, що він уже повідомляв про своє небажання брати участь у майбутніх виборах.

Що відомо про Олега Філімонова

Олег Філімонов уродженець Миколаєва. Він виріс у сім'ї історика та філологині. Після закінчення Одеського університету імені Мечникова він захистив дисертацію та здобув ступінь доктора філософії в галузі мовознавства. Близько 20 років Філімонов викладав у цьому ж університеті та завідував кафедрою романо-германської філології, проте потім вирішив піти з вишу.

Актора було обрано депутатом одеської міськради від партії "Слуга народу" у жовтні 2020 року.

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