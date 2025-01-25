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Олег Філімонов складає повноваження депутата Одеської міськради

25 січня 2025 15:16
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Олег Філімонов йде з політики
Будівля Одеської міської ради. Фото: ОМР
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Відомий шоумен і депутат Олег Філімонов вирішив залишити Одеську міську раду. Його відставку розглянуть на черговій сесії. 

Про це Новини.LIVE дізналися з опублікованого попереднього порядку денного сесії Одеської міської ради.

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Попередній порядок сесії. Фото: скриншот

Олег Філімонов залишає депутатство

Це питання винесуть на розгляд під час сесії, яка відбудеться 5 лютого. Як стало відомо, причиною такого рішення стала особиста заява, яку Філімонов подав раніше. Зазначимо, що він уже повідомляв про своє небажання брати участь у майбутніх виборах.

Що відомо про Олега Філімонова

Олег Філімонов уродженець Миколаєва. Він виріс у сім'ї історика та філологині. Після закінчення Одеського університету імені Мечникова він захистив дисертацію та здобув ступінь доктора філософії в галузі мовознавства. Близько 20 років Філімонов викладав у цьому ж університеті та завідував кафедрою романо-германської філології, проте потім вирішив піти з вишу.

Актора було обрано депутатом одеської міськради від партії "Слуга народу" у жовтні 2020 року. 

Нагадаємо, в одеській мерії згадали про інклюзивний пляж на 11 станції Великого Фонтану. Також ми писали, що з 27 січня поїзд №148/147 Київ-Одеса відтепер буде доїжджати до нашого міста більш ніж на дві години швидше.

Одеса Олег Філімонов Одеська область місцеві депутати міська рада Новини Одеси

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