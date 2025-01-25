Олег Филимонов уходит из политики

Олег Филимонов слагает полномочия депутата Одесского горсовета
Известный шоумен и депутат Олег Филимонов решил покинуть Одесский городской совет. Его отставку рассмотрят на очередной сессии.
Об этом Новини.LIVE узнали из опубликованной предварительной повестки дня сессии Одесского городского совета.
Олег Филимонов покидает депутатство
Этот вопрос вынесут на рассмотрение во время сессии, которая состоится 5 февраля. Как стало известно, причиной такого решения стало личное заявление, которое Филимонов подал ранее. Отметим, что он уже сообщал о своем нежелании участвовать в предстоящих выборах.
Что известно об Олеге Филимонове
Олег Филимонов уроженец Николаева. Он вырос в семье историка и филолога. После окончания Одесского университета имени Мечникова он защитил диссертацию и получил степень доктора философии в области языкознания. Около 20 лет Филимонов преподавал в этом же университете и заведовал кафедрой романо-германской филологии, однако затем решил уйти из вуза.
Актер был избран депутатом одесского горсовета от партии "Слуга народа" в октябре 2020 года.
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