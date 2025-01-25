Олег Филимонов уходит из политики

Здание Одесского городского совета. Фото: ОГС

Известный шоумен и депутат Олег Филимонов решил покинуть Одесский городской совет. Его отставку рассмотрят на очередной сессии.

Об этом Новини.LIVE узнали из опубликованной предварительной повестки дня сессии Одесского городского совета.

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Предварительная повестка сессии. Фото: скриншот

Олег Филимонов покидает депутатство

Этот вопрос вынесут на рассмотрение во время сессии, которая состоится 5 февраля. Как стало известно, причиной такого решения стало личное заявление, которое Филимонов подал ранее. Отметим, что он уже сообщал о своем нежелании участвовать в предстоящих выборах.

Что известно об Олеге Филимонове

Олег Филимонов уроженец Николаева. Он вырос в семье историка и филолога. После окончания Одесского университета имени Мечникова он защитил диссертацию и получил степень доктора философии в области языкознания. Около 20 лет Филимонов преподавал в этом же университете и заведовал кафедрой романо-германской филологии, однако затем решил уйти из вуза.

Актер был избран депутатом одесского горсовета от партии "Слуга народа" в октябре 2020 года.

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