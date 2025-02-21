Злиття олії в Сухий лиман - підрахували збитки

Олія в Сухому лимані. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-західного округу.

У жовтні 2024 року внаслідок чергової повітряної атаки з боку РФ було завдано значної шкоди припортовій інфраструктурі Одещини. Серед найбільш серйозних наслідків – витік понад 125 тонн соняшникової олії у Сухий лиман, проте лише зараз фахівцям вдалося підрахувати збитки.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-західного округу.

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За підрахунками фахівців, збитки екології від такої кількості олії у водоймі — 10,9 мільярдів гривень. Такий висновок зробили на основі аналізу зібраних дослідниками біоматеріалів. Оцінка заподіяної РФ шкоди необхідна зокрема для того, аби потім притягнути країну-агресора до відповідальності.

"Такі масштабні аварії підкреслюють важливість превентивних заходів. Українські підприємства, особливо ті, що працюють із потенційно небезпечними речовинами, повинні приділяти більшу увагу ефективним механізмам запобігання екологічним наслідкам в умовах війни" — йдеться у повідомленні.

Олія в Сухому лимані. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-західного округу.

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