Слив масла в Сухой лиман - подсчитали убытки

Масло в Сухом лимане. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-западного округа.

В октябре 2024 года в результате очередной воздушной атаки со стороны РФ был нанесен значительный ущерб припортовой инфраструктуре Одесской области. Среди наиболее серьезных последствий — утечка более 125 тонн подсолнечного масла в Сухой лиман, однако только сейчас специалистам удалось подсчитать убытки.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-западного округа.

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По подсчетам специалистов, убытки экологии от такого количества масла в водоеме — 10,9 миллиардов гривен. Такой вывод сделали на основе анализа собранных исследователями биоматериалов. Оценка причиненного РФ ущерба необходима в частности для того, чтобы потом привлечь страну-агрессора к ответственности.

"Такие масштабные аварии подчеркивают важность превентивных мер. Украинские предприятия, особенно те, которые работают с потенциально опасными веществами, должны уделять больше внимания эффективным механизмам предотвращения экологических последствий в условиях войны ", — говорится в сообщении.

Масло в Сухом лимане. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Напомним, недавно мы писали о последствиях разрушения Каховской дамбы. А также о том, как спасатели доставали собак из огня.