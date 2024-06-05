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Олімпійці з плавання в ластах — Ізмаїльські прикордонники затримали втікачів

5 червня 2024 17:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Намагались преплисти Дунай: Ізмаїльські прикордонники затримали втікачів
Прикордонники затримали втікачів. Фото: ДПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Прикордонники затримали двох місцевих жителів, які намагалися перетнути державний кордон річкою Дунай. Чоловіки намагалися незаконно дістатися до румунського населеного пункту Кілія-Веке.

Про це повідомляє пресслужба Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

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Невдала спроба

Затримані ретельно підготувалися до свого запливу. Вони взяли з собою ласти, щоб швидше плисти, а один з них, менш впевнений у своїх силах, прихопив ще й надувну подушку. Однак, їхня спроба була припинена прикордонниками ще на старті, коли вони не встигли одягнути своє спортивне екіпірування та зайти у воду.

Призовники хотіли переплисти річку
Призовники ретельно підготувались. Фото: ДПСУ

Що загрожує

За спробу порушення державного кордону обох чоловіків було притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону". Їм загрожує штраф на суму до 13 600 гривень або адміністративний арешт строком  до 15 діб.

Спроби перетину кордону 

Ми писали, що на Одещині прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали одесита, який намагався незаконно перетнути державний кордон через річку. Туристичний маршрут чоловік обрав для себе самостійно, користуючись онлайн-картою.

Також прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали 11 порушників, які мали намір незаконно перетнути кордон з Україною до Молдови. Інцидент стався на околиці села Старокозаче на Одещині.

ухилянти
Одеса
мобілізація
річка
прикордонники
Одеська область
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