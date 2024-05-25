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На дитячому матраці через Турунчук — на Одещині прикордонники затримали ухилянта

25 травня 2024 13:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На дитячому матраці через Турунчук — на Одещині прикордонники затримали ухилянта
Затриманий ухилянт. Фото: ДПСУ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На Одещині прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали одесита, який намагався незаконно перетнути державний кордон через річку. Туристичний маршрут чоловік обрав для себе самостійно, користуючись онлайн-картою.

Про це повідомляє пресслужба Південного регіонального управління Держприкордонслужби України

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Деталі втечі

За інформацією прикордонників, для подолання водної перешкоди одесит придбав дитячий матрац із зображенням людини-павука, ласти та зібрав невеличкий рюкзак. Він сподівався непомітно переплисти Турунчук, а надалі й Дністер. Проте був виявлений прикордонним нарядом, який патрулював ділянку кордону на катері. "Плавця" негайно затримали.

Яке покарання

На мандрівника складено протокол про адміністративне правопорушення за спробу незаконного перетинання держкордону. Йому загрожує накладення штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.

Інші випадки незаконного перетину кордону 

Нагадаємо, прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали 11 порушників, які мали намір незаконно перетнути кордон з Україною до Молдови. Інцидент стався на околиці села Старокозаче на Одещині.

Також ми повідомляли, що в Одеській області затримали "красуню", яка збиралася нелегально перетнути державний кордон. Чоловік в жіночому вбранні хотів виїхати на заробітки в іншу країну.

Додамо, росіянин, який проживав на території Одещини, хотів допомогти киянину втекти до Молдови. Проте, коли його намір викрили прикордонники, чоловік почав бійку. 

Одеса
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мобілізація
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