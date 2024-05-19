На Одещині прикордонники затримали "футбольну команду" ухилянтів — хотіли в Молдову

Затримані ухилянти. Фото: ДПСУ

Прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали одинадцятьох порушників, які мали намір незаконно перетнути кордон з Україною до Молдови. Інцидент стався на околиці села Старокозаче на Одещині.

Про це повідомляє пресслужба Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Читайте також:

Деталі втечі

За інформацією прикордонників, затримані жителів Харківської, Полтавської, Одеської та Черкаської областей, вони були фоловерами закритого телеграм-каналу, який обіцяв організувати безперешкодний виїзд за кордон. За такі послуги кожен із них заплатив від 3 до 15 тисяч доларів США. Відповідно до отриманих інструкцій, втікачі прибули до населеного пункту на прикордонні, де на них чекав 30-річний водій мікроавтобуса. Чоловіків затримали, щойно вони дістались до обумовленого місця зустрічі поблизу кордону.

Яке покарання

На горе-мандрівників складено протоколи про адміністративне правопорушення за спробу незаконного перетинання держкордону. Справи скеровано до суду. А ось водієві "світить" позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років за "незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Інші випадки незаконного перетину кордону

Нагадаємо, в Одеській області викрили злочинне угруповання, яке займалося незаконним вивозом чоловіків призовного віку за кордон. Мешканці Болграду допомагали ухилянтам виїхати до Молдови так званими "зеленими маршрутами" поза пунктами пропуску.

Також ми повідомляли, що в Одеській області затримали "красуню", яка збиралася нелегально перетнути державний кордон. Чоловік в жіночому вбранні хотів виїхати на заробітки в іншу країну.

Додамо, росіянин, який проживав на території Одещини, хотів допомогти киянину втекти до Молдови. Проте, коли його намір викрили прикордонники, чоловік почав бійку.