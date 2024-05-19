На Одесчине пограничники задержали "футбольную команду" уклонистов — хотели в Молдову

Задержанные уклонисты. Фото: ГПСУ

Пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали одиннадцать нарушителей, намеревавшихся незаконно пересечь границу с Украиной в Молдову. Инцидент произошел на окраине села Староказачье в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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Детали побега

По информации пограничников, задержанные жителей Харьковской, Полтавской, Одесской и Черкасской областей, они были фолловерами закрытого телеграмм-канала, обещавшего организовать беспрепятственный выезд за границу. За такие услуги каждый из них заплатил от 3 до 15 тысяч долларов. Согласно полученным инструкциям, беглецы прибыли в населенный пункт на пограничные, где их ждал 30-летний водитель микроавтобуса. Мужчины были задержаны, как только они добрались до оговоренного места встречи вблизи границы.

Какое наказание

На горе-путешественников составлены протоколы об административном правонарушении за попытку незаконного пересечения госграницы. Дела направлены в суд. А вот водителю "светит" лишением свободы на срок от трех до пяти лет за "незаконную переправку лиц через государственную границу Украины".

Другие случаи незаконного пересечения границы

Напомним, в Одесской области разоблачили преступную группировку, которая занималась незаконным вывозом мужчин призывного возраста за границу. Жители Болграда помогали уклоняющимся выехать в Молдову так называемыми "зелеными маршрутами" вне пунктов пропуска.

Также мы сообщали, что в Одесской области задержали "красотку", которая собиралась нелегально пересечь государственную границу. Мужчина в женском наряде хотел уехать на заработки в другую страну.

Добавим, россиянин, проживавший на территории Одесчины, хотел помочь киевлянину бежать в Молдову. Однако, когда его намерение разоблачили пограничники, мужчина начал драку.