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На детском матрасе через Турунчук — на Одесчине пограничники задержали уклониста

25 мая 2024 13:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
На детском матрасе через Турунчук — на Одесчине пограничники задержали уклониста
Задержанный уклонист. Фото: ГПСУ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одесской области пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали одессита, пытавшегося незаконно пересечь государственную границу через реку. Туристический маршрут мужчина выбрал для себя самостоятельно, пользуясь онлайн-картой.

Об этом сообщает прессслужба Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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Детали побега

По информации пограничников, для преодоления водного препятствия одессит приобрел детский матрас с изображением человека-паука, ласты и собрал небольшой рюкзак. Он надеялся незаметно переплыть Турунчук, а в дальнейшем и Днестр. Однако был обнаружен пограничным нарядом, патрулировавшим участок границы на катере. "Пловца" немедленно задержали.

Какое наказание

На путешественника составлен протокол об административном правонарушении за попытку незаконного пересечения госграницы. Ему грозит наложение штрафа от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или административный арест на срок до пятнадцати суток, с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.

Другие случаи незаконного пересечения границы

Напомним, пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали 11 нарушителей, намеревавшихся незаконно пересечь границу с Украиной в Молдову. Инцидент произошел на окраине села Старокозачье в Одесской области.

Также мы сообщали, что в Одесской области задержали "красотку", которая собиралась нелегально пересечь государственную границу. Мужчина в женском наряде хотел уехать на заработки в другую страну.

Добавим, россиянин, проживавший на территории Одесчины, хотел помочь киевлянину бежать в Молдову. Однако, когда его намерение разоблачили пограничники, мужчина начал драку.

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