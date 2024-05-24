Люди, не тікайте з дому — безліч покинутих машин на дорозі Одеса-Рені

Покинутий транспорт на Одещині. Фото: В'ячеслав Чернявський

На трасі Одеса-Рені стає все більше покинутих машин. Якщо раніше там можна було побачити тільки легкові автомобілі, то зараз вже є і вантажівки.

Про це повідомилв міський голова Кілії В'ячеслав Чернявський.



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Покинутий транспорт на трасі Одеса-Рені. Фото: В'ячеслав Чернявський

Покинуті автівки

Численні автомобілі та вантажівки стоять просто неба на трасі Одеса-Рені в районі КПП Паланка. За словами мера Кілії, чоловіки залишають свої транспортні засоби прямо на дорозі, намагаючись незаконно перетнути кордон.

"Люди, зупиніться! Не втікайте з дому! Уже і вантажівки стоять...", – написав він.

Покинуті машини на Одещині. Фото: В'ячеслав Чернявський

Спроби втекти до Молдови

Ми писали, що прикордонники Подільського загону Одеської області затримали три групи чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон з Молдовою. Усі порушники скористувалися послугами телеграм-каналів, однак наразі й ухилянти, й перевізники затримані.

Також ми повідомляли, що в Одеській області викрили злочинне угруповання, яке займалося незаконним вивезенням чоловіків призовного віку за кордон. Мешканці Болграду допомагали ухилянтам виїхати до Молдови так званими "зеленими маршрутами" поза пунктами пропуску.

Додамо, що прикордонники в Одеській області викрили одразу дві групи ухилянтів, які намагалися незаконно потрапити до Молдови. Усі чоловіки виявилися клієнтами телеграм-каналів, які пропонують свої "послуги" з навігації до сусідньої країни.