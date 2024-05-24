Люди, не убегайте из дома — множество заброшенных машин на дороге Одесса-Рени
На трассе Одесса-Рени становится все больше заброшенных машин. Если раньше там можно было увидеть только легковые автомобили, то сейчас уже есть грузовики.
Об этом сообщил городской голова Килии Вячеслав Чернявский.
Оставленные автомобили
Многочисленные автомобили и грузовики стоят под открытым небом на трассе Одесса-Рени в районе КПП Паланка. По словам мэра Килии, мужчины покидают свои транспортные средства прямо на дороге, пытаясь незаконно пересечь границу.
"Люди, остановитесь! Не убегайте из дома! Уже и грузовики стоят...", — написал он.
Попытки бежать в Молдову
Мы писали, что пограничники Подольского отряда Одесской области задержали три группы мужчин, пытавшихся нелегально пересечь границу с Молдовой. Все нарушители воспользовались услугами телеграмм-каналов, однако теперь и уклонисты, и перевозчики задержаны.
Также мы сообщали, что в Одесской области разоблачили преступную группировку, которая занималась незаконным вывозом мужчин призывного возраста за границу. Жители Болграда помогали уклонистам выехать в Молдову так называемыми "зелеными маршрутами" вне пунктов пропуска.
Добавим, что пограничники в Одесской области разоблачили сразу две группы уклонистов, пытавшихся незаконно попасть в Молдову. Все мужчины оказались клиентами телеграмм-каналов, предлагающих свои "услуги" по навигации в соседнюю страну.
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