Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Люди, не убегайте из дома — множество заброшенных машин на дороге Одесса-Рени arrow

Люди, не убегайте из дома — множество заброшенных машин на дороге Одесса-Рени

24 мая 2024 16:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Люди, не убегайте из дома — множество заброшенных машин на дороге Одесса-Рени
Заброшенный транспорт в Одесской области. Фото: Вячеслав Чернявский
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На трассе Одесса-Рени становится все больше заброшенных машин. Если раньше там можно было увидеть только легковые автомобили, то сейчас уже есть грузовики.

Об этом сообщил городской голова Килии Вячеслав Чернявский.

Читайте также:
Люди оставляют автомобили на трассе Одесса-Рени
Заброшенный транспорт на трассе Одесса-Рени. Фото: Вячеслав Чернявский

Оставленные автомобили

Многочисленные автомобили и грузовики стоят под открытым небом на трассе Одесса-Рени в районе КПП Паланка. По словам мэра Килии, мужчины покидают свои транспортные средства прямо на дороге, пытаясь незаконно пересечь границу.

"Люди, остановитесь! Не убегайте из дома! Уже и грузовики стоят...", — написал он.

Покинутые автомобили на трассе в Молдову
Оставленные машины в Одесской области. Фото: Вячеслав Чернявский

Попытки бежать в Молдову

Мы писали, что пограничники Подольского отряда Одесской области задержали три группы мужчин, пытавшихся нелегально пересечь границу с Молдовой. Все нарушители воспользовались услугами телеграмм-каналов, однако теперь и уклонисты, и перевозчики задержаны.

Также мы сообщали, что в Одесской области разоблачили преступную группировку, которая занималась незаконным вывозом мужчин призывного возраста за границу. Жители Болграда помогали уклонистам выехать в Молдову так называемыми "зелеными маршрутами" вне пунктов пропуска.

Добавим, что пограничники в Одесской области разоблачили сразу две группы уклонистов, пытавшихся незаконно попасть в Молдову. Все мужчины оказались клиентами телеграмм-каналов, предлагающих свои "услуги" по навигации в соседнюю страну.

Одесса
Молдова
авто
Одесская область
военный призыв
грузовики
военное положение
Новости Одессы
мобилизация
уклонисты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

23 мая 2024

14:59 Ливни, грозы и шквалы — синоптик Диденко предупредила украинцев об ухудшении погоды завтра