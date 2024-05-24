Люди, не убегайте из дома — множество заброшенных машин на дороге Одесса-Рени

Заброшенный транспорт в Одесской области. Фото: Вячеслав Чернявский

На трассе Одесса-Рени становится все больше заброшенных машин. Если раньше там можно было увидеть только легковые автомобили, то сейчас уже есть грузовики.

Об этом сообщил городской голова Килии Вячеслав Чернявский.

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Заброшенный транспорт на трассе Одесса-Рени. Фото: Вячеслав Чернявский

Оставленные автомобили

Многочисленные автомобили и грузовики стоят под открытым небом на трассе Одесса-Рени в районе КПП Паланка. По словам мэра Килии, мужчины покидают свои транспортные средства прямо на дороге, пытаясь незаконно пересечь границу.

"Люди, остановитесь! Не убегайте из дома! Уже и грузовики стоят...", — написал он.

Оставленные машины в Одесской области. Фото: Вячеслав Чернявский

Попытки бежать в Молдову

Мы писали, что пограничники Подольского отряда Одесской области задержали три группы мужчин, пытавшихся нелегально пересечь границу с Молдовой. Все нарушители воспользовались услугами телеграмм-каналов, однако теперь и уклонисты, и перевозчики задержаны.

Также мы сообщали, что в Одесской области разоблачили преступную группировку, которая занималась незаконным вывозом мужчин призывного возраста за границу. Жители Болграда помогали уклонистам выехать в Молдову так называемыми "зелеными маршрутами" вне пунктов пропуска.

Добавим, что пограничники в Одесской области разоблачили сразу две группы уклонистов, пытавшихся незаконно попасть в Молдову. Все мужчины оказались клиентами телеграмм-каналов, предлагающих свои "услуги" по навигации в соседнюю страну.