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Олимпийцы по плаванию в ластах — Измаильские пограничники задержали беглецов

5 июня 2024 17:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Пытались преплисти Дунай: Измаильские пограничники задержали беглецов
Пограничники задержали беглецов. Фото: ГПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Пограничники задержали двух местных жителей, пытавшихся пересечь государственную границу по реке Дунай. Мужчины пытались незаконно добраться до румынского населенного пункта Килия-Веке.

Об этом сообщает прессслужба Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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Неудачная попытка

Задержанные тщательно подготовились к своему заплыву. Они взяли с собой ласты, чтобы побыстрее плыть, а один из них, менее уверенный в своих силах, прихватил еще и надувную подушку. Однако их попытка была пресечена пограничниками еще на старте, когда они не успели надеть свою спортивную экипировку и зайти в воду.

Призывники хотели переплыть реку
Призывники тщательно подготовились. Фото: ГПСУ

Что угрожает

За попытку нарушения государственной границы обоих мужчин были привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы". Им грозит штраф в размере до 13 600 гривен или административный арест сроком до 15 суток.

Попытки пересечения границы

Мы писали, что в Одесской области пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали одессита, пытавшегося незаконно пересечь государственную границу через реку. Туристический маршрут мужчина выбрал для себя самостоятельно, пользуясь онлайн-картой.

Также пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали 11 нарушителей, которые намеревались незаконно пересечь границу с Украиной в Молдову. Инцидент произошел на окраине села Староказачье в Одесской области.

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