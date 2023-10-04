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Оновлена розмітка на Миколаївській дорозі: як працюватиме реверсний рух

4 жовтня 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Оновлена розмітка на Миколаївській дорозі в Одесі
Оновлені смуги транспорту. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі оновили розмітку на Миколаївській дорозі з додаванням реверсних смуг. Це необхідно для полегшення трафіку на дорогах для громадського транспорту під час пікових годин. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

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У мерії зазначають, що в залежності від часу, реверсні смуги та смуги громадського транспорту будуть працювати в той чи інший бік.

Як працюватиме реверсний рух 

З 22:00 до 14:00 у напрямку з Молодої гвардії до вул. 7-ма Пересипська, рух дозволено по чотирьох смугах руху, а саме:

  • 2 смуги працюють у реверсному режимі, одна — в загальному режимі та крайня смуга — у режимі для громадського транспорту та велосипедистів. При цьому до 22:00 та після 14:00 крайньою смугою можуть користуватися й автомобілі.

З 15:00 до 21:00 в напрямку від вул. 7-ма Пересипська до Молодої гвардії рух дозволено по чотирьох смугах, а саме:

  • 2 смуги працюють у реверсному режимі, одна — в загальному режимі та крайня смуга — у режимі для громадського транспорту та велосипедистів. 

"Звертаємо увагу всіх учасників дорожнього руху, що відповідно ПДР під час що не працює реверсивних світлофорів виїжджати на реверсивні смуги заборонено", — йдеться у повідомленні мерії. 

Нагадаємо, в Одесі відбулася реорганізація дорожнього простору. На Миколаївській дорозі, що у Пересипському районі, збільшили кількість смуг для автомобілів та створили окрему для міського транспорту.  

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