Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На трасі Одеса — Рені ускладнено рух авто: причини arrow

На трасі Одеса — Рені ускладнено рух авто: причини

3 жовтня 2023 15:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На трасі Одеса — Рені ускладнений рух авто
Відновлення дорожнього полотна. Фото: Службі відновлення та розвитку інфраструктури
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області триває ремонт однієї з ключових доріг регіону  М-15 Одеса — Рені (на м. Бухарест). Відсьогодні можливе ускладнення руху біля села Холмське через відновлення залізничного переїзду. 

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

Читайте також:

У відомстві зазначають, що завершити усі аварійно-ремонтні роботи на залізничному переїзді планують до 19 години 6 жовтня. 

Реверсивний рух транспорту

На час проведення робіт буде організовано реверсивний рух транспорту. Учасників дорожнього руху за допомогою дорожніх знаків буде проінформовано про початок ділянки, де відбуваються роботи.

"Звертаємось до водіїв та просимо завчасно спланувати маршрут, враховуючи можливе ускладнення руху", — йдеться у повідомленні.

Розвиток інфраструктури на Одещині

Річкові порти на Одещині стали єдиним способом експорту агропродукції суднами. Втім, це створює чимало логістичних проблем для регіону та водіїв вантажних авто з продовольством. Наразі в Одеській області добудовують майданчик для вантажівок площею у чотири гектари. Це має розвантажити дорогу. 

Крім того, в Одесі планують зробити онлайн-реєстрацію для водіїв, які планують перетинати транзитну зону в районі Паланки. Це має пришвидшити процес та зменшити затори. 

 Нагадаємо, з 1 жовтня в Одесі та області відповідно до вимог ПДР усі водії механічних транспортних засобів поза населеними пунктами повинні включати денні ходові вогні або ближнє світло фар. За недотримання норм порушникам загрожує штраф.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Вибори в Польщі: пастка, гра на націоналізмі і драма влади

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз