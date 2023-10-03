На трасі Одеса — Рені ускладнений рух авто

Відновлення дорожнього полотна. Фото: Службі відновлення та розвитку інфраструктури

В Одеській області триває ремонт однієї з ключових доріг регіону М-15 Одеса — Рені (на м. Бухарест). Відсьогодні можливе ускладнення руху біля села Холмське через відновлення залізничного переїзду.

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

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У відомстві зазначають, що завершити усі аварійно-ремонтні роботи на залізничному переїзді планують до 19 години 6 жовтня.

Реверсивний рух транспорту

На час проведення робіт буде організовано реверсивний рух транспорту. Учасників дорожнього руху за допомогою дорожніх знаків буде проінформовано про початок ділянки, де відбуваються роботи.

"Звертаємось до водіїв та просимо завчасно спланувати маршрут, враховуючи можливе ускладнення руху", — йдеться у повідомленні.

Розвиток інфраструктури на Одещині

Річкові порти на Одещині стали єдиним способом експорту агропродукції суднами. Втім, це створює чимало логістичних проблем для регіону та водіїв вантажних авто з продовольством. Наразі в Одеській області добудовують майданчик для вантажівок площею у чотири гектари. Це має розвантажити дорогу.

Крім того, в Одесі планують зробити онлайн-реєстрацію для водіїв, які планують перетинати транзитну зону в районі Паланки. Це має пришвидшити процес та зменшити затори.

Нагадаємо, з 1 жовтня в Одесі та області відповідно до вимог ПДР усі водії механічних транспортних засобів поза населеними пунктами повинні включати денні ходові вогні або ближнє світло фар. За недотримання норм порушникам загрожує штраф.