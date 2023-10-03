На трассе Одесса — Рени затруднено движение авто

Восстановление дорожного полотна. Фото: Службе восстановления и развития инфраструктуры

В Одесской области идет ремонт одной из ключевых дорог региона М-15 Одесса — Рени (на г. Бухарест). С сегодняшнего дня возможно усложнение движения возле села Холмское из-за возобновления железнодорожного переезда.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

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В ведомстве отмечают, что завершить все аварийно-ремонтные работы на железнодорожном переезде планируется к 19 часам 6 октября.

Реверсивное движение транспорта

На время проведения работ будет организовано реверсивное движение транспорта. Участники дорожного движения с помощью дорожных знаков будут проинформированы о начале участка, где проходят работы.

"Обращаемся к водителям и просим заблаговременно спланировать маршрут, учитывая возможное усложнение движения", — говорится в сообщении.

Развитие инфраструктуры в Одесской области

Речные порты в Одесской области стали единственным способом экспорта агропродукции судами. Впрочем, это создает немало логистических проблем для региона и водителей грузовых автомобилей с продовольствием. В Одесской области достраивают площадку для грузовиков площадью в четыре гектара. Это должно разгрузить дорогу.

Кроме того, в Одессе планируется сделать онлайн-регистрацию для водителей, которые планируют пересекать транзитную зону в районе Паланки. Это должно ускорить процесс и уменьшить пробки.

Напомним, с 1 октября в Одессе и области в соответствии с требованиями ПДД все водители механических транспортных средств вне населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. За несоблюдение норм нарушителям грозит штраф.