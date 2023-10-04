Обновлена разметка на Николаевской дороге в Одессе

Обновлены полосы транспорта. Фото: Одесский городской совет

В Одессе обновили разметку на Николаевской дороге с добавлением реверсных полос. Это необходимо для облегчения трафика на дорогах общественного транспорта во время пиковых часов.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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В мэрии отмечают, что в зависимости от времени реверсные полосы и полосы общественного транспорта будут работать в ту или иную сторону.

Как будет работать реверсное движение

С 22:00 до 14:00 в направлении Молодой гвардии до ул. 7-я Пересыпская, движение разрешено по четырем полосам движения, а именно:

2 полосы работают в реверсном режиме, одна — в общем режиме и крайняя полоса — в режиме для общественного транспорта и велосипедистов. При этом до 22.00 и после 14.00 крайней полосой могут пользоваться и автомобили.

С 15:00 до 21:00 в направлении ул. 7-я Пересыпская до Молодой гвардии движение разрешено по четырем полосам, а именно:

2 полосы работают в реверсном режиме, одна — в общем режиме и крайняя полоса – в режиме для общественного транспорта и велосипедистов.

"Обращаем внимание всех участников дорожного движения, что соответственно ПДД во время неработающих реверсивных светофоров выезжать на реверсивные полосы запрещено", — говорится в сообщении мэрии.

Напомним, в Одессе прошла реорганизация дорожного пространства. На Николаевской дороге в Пересыпском районе увеличили количество полос для автомобилей и создали отдельную для городского транспорта.