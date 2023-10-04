Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Обновленная разметка на Николаевской дороге: как будет работать реверсное движение arrow

Обновленная разметка на Николаевской дороге: как будет работать реверсное движение

4 октября 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Обновлена разметка на Николаевской дороге в Одессе
Обновлены полосы транспорта. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе обновили разметку на Николаевской дороге с добавлением реверсных полос. Это необходимо для облегчения трафика на дорогах общественного транспорта во время пиковых часов.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Читайте также:

В мэрии отмечают, что в зависимости от времени реверсные полосы и полосы общественного транспорта будут работать в ту или иную сторону.

Как будет работать реверсное движение

С 22:00 до 14:00 в направлении Молодой гвардии до ул. 7-я Пересыпская, движение разрешено по четырем полосам движения, а именно:

  • 2 полосы работают в реверсном режиме, одна — в общем режиме и крайняя полоса — в режиме для общественного транспорта и велосипедистов. При этом до 22.00 и после 14.00 крайней полосой могут пользоваться и автомобили.

С 15:00 до 21:00 в направлении ул. 7-я Пересыпская до Молодой гвардии движение разрешено по четырем полосам, а именно:

  • 2 полосы работают в реверсном режиме, одна — в общем режиме и крайняя полоса – в режиме для общественного транспорта и велосипедистов.

"Обращаем внимание всех участников дорожного движения, что соответственно ПДД во время неработающих реверсивных светофоров выезжать на реверсивные полосы запрещено", — говорится в сообщении мэрии.

Напомним, в Одессе прошла реорганизация дорожного пространства. На Николаевской дороге в Пересыпском районе увеличили количество полос для автомобилей и создали отдельную для городского транспорта.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на войну в 2023 году

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз