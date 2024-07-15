Вихідні за гроші: командира судна ВМС викрили на хабарництві

Командира одного з відділень судна ВМС ЗСУ затримали за хабарництво. Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили командира відділення на одному з суден ВМС ЗС України, який заробляв на своїх підлеглих. Він вимагав гроші за те, аби моряки мали змогу піти у відпустку, за що тепер може сісти в тюрму.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

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Деталі схема

Командир одного з відділень на судні ВМС вимагав по 10 тисяч гривень з кожного підлеглого за право піти у законний вихідний з судна. За оперативними даними, він заробляв на цьому не менше 150 тисяч гривень щомісяця.

Отримав хабар за відгул на судні. Фото: ДБР

Один з підлеглих вирішив заплатити авансом та надав хабарнику 1 000 доларів за можливість протягом місяця виходити на берег в свої вихідні. Під час одержання коштів командира затримали правоохоронці.

Що загрожує

Хабарнику повідомили про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Суд обрав запобіжний захід командиру у вигляді тримання під вартою із можливістю застави у 182 тис грн.

Випадки хабарництва на Одещині

Ми писали, що 44-річний завідувач одного з відділень Одеської психіатричної лікарні та його 66-річний батько, лікар-ординатор, налагодили бізнес на призовниках. Так, чоловіки робили своїх клієнтів психічно хворими, за що отримували чималу плату.



Також ми повідомяли, що на Одещині викрили військового, який за гроші обіцяв захисникові, що зможе перевести його з лінії зіткнення до тилу. За одержання хабаря тепер йому загрожує понад 10 років у в'язниці.